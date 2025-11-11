仁川－花蓮13日啓航！觀光公社拜會徐榛蔚　簽署旅遊互惠MOU　

▲仁川觀光公社次長蔡慈熙專程來訪花蓮拜會縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為深化台韓觀光交流與合作，仁川觀光公社次長蔡慈熙及科長金惠廷於10日專程來訪花蓮拜會花蓮縣長徐榛蔚，雙方正式簽署《仁川觀光公社－花蓮縣政府交流合作備忘錄》（MOU），共同推動兩地旅遊互惠發展，為即將開通的「仁川－花蓮」直航航線揭開序幕，1883仁川文化觀光中心執行長李春成也一同到場見證。

▲雙方正式簽署交流合作備忘錄（MOU），共同推動兩地旅遊互惠發展。

縣長徐榛蔚表示，花蓮是台灣最具代表性的國際觀光城市之一，此次與仁川觀光公社建立合作關係，象徵花蓮積極拓展韓國旅遊市場的重要一步，也展現縣府推動國際觀光的決心。未來雙方將在旅遊商品開發、觀光資訊共享、品牌行銷推廣等領域攜手合作，持續推動兩地直航、藝術文化、運動觀光、教育參訪等促進兩地觀光市場交流與成長。

仁川觀光公社次長蔡慈熙表示，近年韓國旅客對臺灣東部的自然景觀與文化體驗關注度不斷提升，花蓮的山海風光與人文底蘊極具吸引力。隨著航線通航，將使韓國旅客能更便捷地造訪花蓮，也為兩地觀光交流注入嶄新動能。

11月13日「仁川－花蓮」航線即將正式啟航，首航典禮將有與仁川觀光公社的第一次合作，邀請韓國BISANG跆拳道表演團將在現場表演，另外也邀請韓國貴賓與旅行社、Youtuber參加，以加強兩地間的合作宣傳，開啟從「仁川出發、在花蓮相遇」的旅遊新篇章。

