點輝達總部卡關原因　游淑慧：北市府應直接對口「莫再由新壽操作」

▲國民黨台北市議員游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部相中台北市北投士林科技園區T17、T18基地，但該處地上權屬新光人壽；新壽日前強調，已和輝達針對直接移轉地上權契約達成共識，喊話北市府同意。對此，台北市議員游淑慧今（7日）點出問題，她質疑，新壽與輝達的MOU有善盡誠實告知責任嗎？有沒有讓輝達充分了解，新壽無權直接移轉土地租約？還是用欺瞞的方式，再挾輝達霸王硬上弓、情勒北市？她強調，從今天開始，北市府應有魄力直接與輝達對口，莫再由新壽從中操作。

游淑慧表示，今年5月的時候自己聽到黃仁勳宣布，與現有地主談好了，要移轉租約給輝達。當時自己心裡就一驚「新壽憑什麼沒有經過台北市政府的同意，單方做違反BOT契約的承諾」。

游淑慧指出，按照新壽跟台北市政府的BOT契約，土地租約是不能直接移轉，必須開發完成、取得使照，才能全部或一部轉移。而這個過程也要經過真正地主台北市政府的同意。

游淑慧表示，所以當時黃仁勳此話一出，自己就要求北市府去了解MOU的簽訂狀況，後市府告知；當時新壽以商業機密為由，不肯透漏內容給北市府。

游淑慧說，而後一個月，自己發現新壽極並未積極與北市府配合，於是6月總質詢時，當時就提醒蔣萬安市長「西瓜可能砸了」，果然等到時間拖了數個月，新壽與輝達MOU破局。

游淑慧質疑，自己只想請問新壽一個問題，與輝達簽訂MOU之前，新壽有沒有誠實告知BOT契約的相關規範？有沒有讓輝達充分了解，新壽無權直接移轉土地租約？還是先用欺瞞的方式，以土地租約移轉誘使輝達簽定MOU，再挾輝達企圖霸王硬上弓、情勒北市？

最後，游淑慧強調，從今天開始，北市府應有魄力直接與輝達對口，協助輝達所需要的用地取得，莫再由新壽從中操作。

▼BOT契約。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）