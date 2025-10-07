　
政治

點輝達總部卡關原因　游淑慧：北市府應直接對口「莫再由新壽操作」

▲游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部相中台北市北投士林科技園區T17、T18基地，但該處地上權屬新光人壽；新壽日前強調，已和輝達針對直接移轉地上權契約達成共識，喊話北市府同意。對此，台北市議員游淑慧今（7日）點出問題，她質疑，新壽與輝達的MOU有善盡誠實告知責任嗎？有沒有讓輝達充分了解，新壽無權直接移轉土地租約？還是用欺瞞的方式，再挾輝達霸王硬上弓、情勒北市？她強調，從今天開始，北市府應有魄力直接與輝達對口，莫再由新壽從中操作。

游淑慧表示，今年5月的時候自己聽到黃仁勳宣布，與現有地主談好了，要移轉租約給輝達。當時自己心裡就一驚「新壽憑什麼沒有經過台北市政府的同意，單方做違反BOT契約的承諾」。

游淑慧指出，按照新壽跟台北市政府的BOT契約，土地租約是不能直接移轉，必須開發完成、取得使照，才能全部或一部轉移。而這個過程也要經過真正地主台北市政府的同意。

游淑慧表示，所以當時黃仁勳此話一出，自己就要求北市府去了解MOU的簽訂狀況，後市府告知；當時新壽以商業機密為由，不肯透漏內容給北市府。

游淑慧說，而後一個月，自己發現新壽極並未積極與北市府配合，於是6月總質詢時，當時就提醒蔣萬安市長「西瓜可能砸了」，果然等到時間拖了數個月，新壽與輝達MOU破局。

游淑慧質疑，自己只想請問新壽一個問題，與輝達簽訂MOU之前，新壽有沒有誠實告知BOT契約的相關規範？有沒有讓輝達充分了解，新壽無權直接移轉土地租約？還是先用欺瞞的方式，以土地租約移轉誘使輝達簽定MOU，再挾輝達企圖霸王硬上弓、情勒北市？

最後，游淑慧強調，從今天開始，北市府應有魄力直接與輝達對口，協助輝達所需要的用地取得，莫再由新壽從中操作。

▼BOT契約。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲▼bot契約（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

相關新聞

Cheap提輝達台灣總部解方　劉世芳：北市府經議會報政院核備就可完成

Cheap提輝達台灣總部解方　劉世芳：北市府經議會報政院核備就可完成

輝達（NVIDIA）計畫將海外總部設置在台北市北投士林科技園區T17、T18基地，但與新光人壽、台北市府間因合約條款「建好才能轉移」陷入僵局。網紅「Cheap」指出，北市府可以「再函文內政部」，請中央以「國家重大經濟發展」的理由，專案同意讓新壽把地上權轉給輝達。內政部長劉世芳今（7日）表示，內政部約7月15、16日左右回函北市府，按照土地徵收條例辦理，只要北市府經北市議會報到行政院做好核備，就可以完成。

輝達北士科總部卡關　市府最快今天協商

輝達北士科總部卡關　市府最快今天協商

他曝輝達北士科現況解法　「能三贏」沒人違法

他曝輝達北士科現況解法　「能三贏」沒人違法

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

蔣萬安中秋曬全家福　三寶長大了萌翻網友

蔣萬安中秋曬全家福　三寶長大了萌翻網友

