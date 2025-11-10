泰女童被媽媽騙去賣淫！　祖母心碎揭「全家靠她養」：窮到沒冷氣





記者吳美依／綜合報導

泰國一名12歲女童遭母親騙到日本賣淫，媽媽也因為從事性產業在台灣落網。女童祖母透露，家中經濟狀況堪憂，就連冷氣都沒有，全靠女兒寄錢維持生計。

今年6月底，女童聽信母親「一起到日本工作」的說法跟著抵達日本東京，隨後卻被迫使用假名，在違法按摩店從事性工作，33天期間一共接客61人次。

女童透露，母親7月中旬只留下一句「我會來接妳的，先繼續工作吧」，便獨自返回泰國，此後卻音訊全無。於是，她獨自前往東京出入國在留管理局求助，獲救後已被列為人口販運受害者接受保護。

令人詫異的是，女童母親並未返回泰國，而是轉往台灣賣淫，10月底被台灣警方以《社會秩序維護法》裁處罰鍰，目前仍由移民署收容中。泰國警方表示，將安排女童從日本返國，同時協調將母親從台灣移送回泰國接受調查。

《朝日電視台》報導，遠在泰國的女童祖母透露，女兒和孫女在泰國居住的家，就連冷氣等設備都沒有安裝，主要依靠女兒寄錢回家維生，「家裡有很多開銷，奶粉錢、電費、米錢，女兒要養活整個家庭。」

女童祖母透露，女兒曾在曼谷等地工作，但大約2年前開始往返日本和泰國。她坦言不清楚真實狀況，但猜測是店家老闆或其他人強迫女兒把孫女推入火坑，「我很擔心我的孫女和女兒。我們無法聯絡她們。只能等待她們主動聯繫。」

