國際

川普發錢了！政府停擺「航管人員」無薪硬撐　每人獲31萬元

▲▼美國總統川普9日返回華府。（圖／路透）

▲川普發錢獎勵在政府停擺期間堅守崗位的空中交通管制員。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普在自家社群平台Truth Social上宣布，將向在政府停擺期間堅守崗位的空中交通管制員（Air Traffic Controllers）發放每人1萬美元（約新台幣31萬元）獎金，表彰他們「偉大的愛國精神」。不過，他同時也嚴厲批評那些請假的管制員，直言非常不高興。

川普（Donald Trump）在貼文中強調，「所有空中交通管制員必須立刻回去上班！任何不遵守的人都會被大幅扣薪！」他稱，這些仍持續上班的管制員是「偉大的愛國者」（Great Patriots），將建議發放獎金以示獎勵；至於打算離職的人，他則冷言表示，「不會拿到任何補償或資遣費」，並強調將迅速以真正的愛國者取代他們。

美國聯邦航空總署（FAA）在政府關門前就已出現人力不足問題，隨著停擺持續，情況更加嚴重。許多空管員在未領薪的情況下仍被迫工作，有些人兼職補貼生活費，也有人因壓力過大請病假。

美國空中交通管制員協會（ NATCA）指出，全國的管制員已超過40天未獲薪資，「他們是無名英雄，在沒有報酬的情況下繼續承擔全世界最高壓、最艱難的工作之一。」

前運輸部長布塔傑吉（Pete Buttigieg）則對川普的發言提出批評，認為他根本不了解空管工作的艱辛，「這位總統當空管五分鐘都撐不下去，以他這屆政府對待他們的方式，他沒有資格現在再羞辱他們。」

根據航班追蹤網站FlightAware統計，受人力短缺與航班削減影響，全美上週末共出現超過4500班航班取消、1萬8000班延誤。美國聯邦航空總署日前宣布，將暫時減少全國最繁忙的40座機場最多10%的航班，以紓解壓力。

11/08 全台詐欺最新數據

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝

美國總統川普的法律團隊近日致函英國廣播公司（BBC），指控其在紀錄片中以誤導性剪輯方式誹謗川普，並要求賠償10億美元（約合新台幣310億元）。

美國川普機場航管政府停擺北美要聞

