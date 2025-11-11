　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

冬眠失敗！北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死　札幌丘珠事件細節曝

▲▼棕熊在岩石上。（圖／VCG）

▲日本丘珠棕熊事件造成4人死亡。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

北海道札幌曾在明治時代發生一起震驚全日本的「丘珠棕熊事件」。這起發生於1878年的血案，造成包含一名男嬰在內共4人死亡、1人重傷。兇手是一頭冬眠失敗、性情暴躁的「不入穴熊」，牠在雪夜闖入民宅，將一家人撕咬吞噬，甚至在後來的解剖中，從胃裡找到嬰兒的手與女性的頭皮，成為北海道史上最駭人的殺人熊事件。

半夜驚魂　棕熊闖屋撕咬一家人

根據史料記載，事件發生在明治11年（1878年）1月中旬，當時札幌近郊的丘珠村（現札幌市東區）仍是原始林地。居民堺倉吉一家入睡後，屋外傳來異常聲響，倉吉剛驚醒便慘叫倒地。妻子利津抱著出生不久的兒子留吉逃出，背後感覺被毛刷掃過，才發現竟是闖入屋內的棕熊。

利津逃跑的過程中仍被熊擊中後腦，頭皮被撕裂，留吉不幸掉落在雪地，她拼命逃向附近的一個人求助，並一起回到小屋。當時熊已咬住雪地裡的留吉，前去救援的人也被攻擊受傷，她只能目睹慘劇卻無能為力。

屋內的倉吉、長子留吉與20歲雇工酉藏不幸被襲。據描述，酉藏雖曾與熊搏鬥，但雙手手腕遭咬斷，最終傷重身亡。隔日討伐隊趕到時，現場慘不忍睹，倉吉遺體「雙眼突出、臉部被壓碎」，留吉的遺體則只剩部分胸骨。

兇熊解剖　胃裡找到嬰兒手與頭皮

不久後，擅長火砲的開拓使職員森長保在山林中擊斃這頭棕熊。牠身長約190公分，屬成年雄熊。札幌農學校（現北海道大學）將熊屍運回解剖，從胃中發現被吞噬的人體殘骸，包括嬰兒的手、頭巾、妻子的頭皮與倉吉的腳等部位。這些遺骸被以酒精保存，與熊的剝製標本一同長期展出。

不入穴熊極度危險　曾先吃掉獵人

後續調查指出，該熊原本棲息在圓山與藻岩山一帶，數日前還曾襲擊並吞食獵人蛯子勝太郎。因無法找到適合冬眠的洞穴，牠在嚴冬中四處徘徊，性情愈發暴躁，最終在大雪夜裡闖入丘珠村民宅，釀成悲劇。

根據《開拓使公文錄》記載，事件共造成堺倉吉、長子留吉、雇工酉藏及獵人蛯子勝太郎4人死亡，妻利津重傷倖存。

北海道史上最慘熊害　百年後仍令人戰慄

這起「丘珠棕熊事件」是北海道開拓時期最駭人的熊害之一。非虛構作家中山茂大指出，「不入穴熊」因飢餓無法冬眠，會在人跡罕至地帶四處覓食，攻擊性極強，必須高度警戒。事件雖已過去近150年，但當年棕熊吃人的恐怖景象，仍讓人聞之色變。

