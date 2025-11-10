高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議　陸：性質和影響極其惡劣

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

日本首相高市早苗7日在國會答詢時稱，若中國大陸對台動用軍艦等武力攻擊，或構成「存亡危機事態」，進而啟動集體自衛權。該言論被外界視為日本「援台」的明確態度。對此，大陸外交部發言人林劍今（10）日在例行記者會上嚴詞批評該言論是「粗暴干涉中國內政」，並已向日方提出嚴正交涉與強烈抗議。

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

林劍指出，高市早苗在國會公然發表涉台錯誤言論，暗示日本可能武力介入台海，嚴重違背「一個中國原則」及中日四個政治文件精神，與日本政府此前政治承諾「嚴重不符」，性質與影響「極其惡劣」，「中方對此表示強烈不滿與堅決反對。」

林劍表示，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。日方領導人有關言論，到底想向台獨勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？究竟想把中日關係引向何方？」

林劍指出，今（2025）年適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年、日本殖民統治台灣結束80週年，「日方若妄圖介入台海事務，是對國際正義與戰後秩序的挑釁。」

林劍強調，「中國終將統一，也必將統一！中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，堅決粉碎一切插手和阻撓中國統一大業的圖謀。中方敦促日方立即停止干涉中國內政、停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠。」