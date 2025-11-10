中國戰狼外交官開嗆斬首　美學者：高市早苗「台灣有事」並非承諾

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，引發中國外交官強烈反彈。中國駐大阪總領事薛劍以不恰當發言威脅高市早苗，日方隨後提出抗議。有學者指出，高市的發言不應被解讀為日本將採取具體行動，而是反映日本政府內部對潛在情境的坦率認知。

根據《彭博社》，高市早苗7日接受眾議院質詢時指出，若台海衝突升級，日本有可能依據2015年修法後的憲法詮釋，將情勢認定為「存亡危機事態」，依法動用自衛隊行使集體自衛權。她強調，是否構成該情況，仍需政府依據所有資訊進行綜合判斷，並未承諾具體軍事行動。

美國印第安納大學哈密頓-盧格國際學院教授李夫（Adam Liff）分析，應將高市的回應視為日本政府內部早已討論好的可能方案之一，而非政策方向的改變。他強調，高市的言論只是對既有討論的坦率說明，不代表日本在台海危機中必然採取軍事介入。

然而，高市的發言仍引起中國不滿。中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X批評日本的立場是「愚蠢政治人物選擇的死路」，甚至威脅稱「若把那骯髒的脖子伸到不該伸的地方，就會被砍下來」，該貼文隨後被刪除。

日本內閣官房長官木原稔今（10）日表示，日本外務省已正式向中方提出抗議，批評薛劍用詞「極不恰當」，不符中國領事館負責人身分。中國外交部尚未對此作出回應。