高雄國小畢旅玩京阪5天　日作家「見1行程」搖頭：日本學校都不去

▲高雄和平國小畢業旅行玩日本5天。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

高雄市岡山區和平國小今年畢業旅行規劃到日本大阪旅遊，5天4夜團費竟只要自費5000元。旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」看了行程後大讚很豐富，但對「京都」景點卻提出意見，「京都觀光地的狀況真的非常誇張，完全超過他們的容許範圍了」，就連日本學校都避開前往京都。

旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」在粉專發文，從行程安排來看，可以看出學校有用心設計整體規劃，去的都是熱門景點，「但唯一一個景點我有意見，那就是京都」。他指出，京都目前的觀光狀況相當擁擠，人潮之多彷彿跨年晚會現場。

歐吉桑指出，京都的交通混亂、飯店難訂、費用高昂，連日本當地的中學、高中現在都開始減少將京都列為校外教學的目的地，「我學生時候的教學旅行地方就是京都，那時候京都超級安靜」。

如今的京都早已人滿為患，他補充，「聽日本媒體說，旅行目的地改成長崎縣的學校越來越多」，長崎縣雖然不是觀光熱點，但卻是日本歷史上極具重要性的地區。

此外，他也提到，日本的國小教學旅行原則上不會出國，原因在於「學生連自己國家的歷史文化都還沒學會，就出國參訪，很難有真正的學習成果」。他強調，如果是純旅遊性質的行程當然沒問題，但若是以「教學」的名義，是否真的能達到教育目標，仍值得深思。