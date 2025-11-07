騎上單車也能防詐！雲林地檢署創意宣導「讓反詐滾動街頭」

▲活潑的柴語錄與雲檢Mirai卡通形象吸引民眾目光，讓防詐宣導更親民有趣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化民眾防詐意識、守護縣民荷包，台灣雲林地方檢察署自11月3日起結合 MOOVO公共自行車系統，於全縣215個租賃站同步啟動「騎出防詐意識、守護你我錢包」創意宣導活動。這次宣導不只是張貼標語，而是讓防詐觀念「隨著車輪滾動」，真正融入生活每個角落。

走進斗六市區街頭，只見一輛輛印有「詐騙零容忍」、「識詐有我」字樣的白橘相間單車穿梭巷弄，明亮的塗裝格外醒目。騎士們穿越人潮、市集與校園之間，車身上的標語彷彿一面流動的防詐告示牌，提醒每一位路人：「轉帳前三思、點擊請停手」。

雲林地檢署指出，這次特別與法務部授權的幽默角色「柴語錄」及雲林地檢署自創人物「雲檢Mirai」合作，透過活潑的卡通形象，在嚴肅議題中注入一絲溫度與笑意，讓防詐教育不再遙遠。從孩童到長者，無論在街頭還是在網路，都能在潛移默化間學會「識詐、防詐、拒詐」。

根據MOOVO運量統計，目前使用最頻繁的站點集中於斗六火車站前站、民生公園、斗六家商、斗六高中及雲林科技大學等地。雲林地檢署期盼，透過結合通勤、觀光與教育的方式，讓防詐觀念不只是宣導口號，而是能伴隨人們日常通勤的提醒。

雲林地檢署進一步指出，近年偵辦的多起重大詐騙案件中，不乏詐團假冒政府機關、製作高仿真網站的案例。尤其近期因政府推動「普發現金」政策，不肖分子藉此機會以「補助申請」或「帳戶異常」為由行騙。檢方呼籲，若接獲「普發現金補助」或「帳戶凍結」等訊息，務必冷靜查證，並撥打165反詐騙專線確認。真正的檢警與司法機關，不會要求民眾轉帳、監管帳戶或提供個資。

除了與公共自行車合作外，雲林地檢署也持續推動「檢察官走出偵查庭」系列活動，深入社區、校園及社群媒體，製作短影音、防詐懶人包，讓法律教育以更接地氣的方式走入人心。從老街到夜市、從校園到長照機構，防詐觀念正一點一滴擴散。

雲林地檢署強調，打擊詐騙不僅是司法與警察的責任，更需要全民共同行動。藉由結合地方產業、交通工具與生活載體，讓防詐宣導「動起來、活起來」，共同築起全民防詐保護網。未來，地檢署將持續深化跨域合作，推動創新法治教育，守護雲林鄉親財產安全，讓「詐騙零容忍」成為社會的共同信念。

▲活潑的柴語錄與雲檢Mirai卡通形象吸引民眾目光，讓防詐宣導更親民有趣。（圖／記者游瓊華翻攝）