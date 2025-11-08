毒販騎車狂逃！雲林警海巡「偵防車封路」　30秒逮人神勇畫面曝

▲犯嫌曾企圖駕車衝撞逃逸，警方以偵防車成功攔截。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

海巡署偵防分署雲林查緝隊會同雲林縣警察局虎尾分局，今年6月間聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出海洛因47公克、安非他命36.3公克及多項吸食器具。當時主嫌吳姓男子企圖騎車衝撞逃逸，專案小組即時以偵防車封住騎樓，驚險壓制，場面如警匪電影。為追查上游供毒來源，檢警低調偵辦4個多月。直到近日經指揮檢察官同意後，才對外公布偵結結果。

雲林查緝隊指出，接獲情資指稱一名吳姓男子染上毒癮，為支付高額毒品開銷販毒維生，活動範圍涵蓋雲林、南投地區。警方蒐證完備後，報請雲林地檢署指揮偵辦，並與虎尾警方組成聯合專案小組。

▲海巡與警方聯手查緝行動，現場查扣多包毒品與吸食器具。（圖／記者游瓊華翻攝）

6月中旬凌晨，警方兵分兩路，分別前往雲林與南投執行同步查緝。南投現場行動中，嫌犯突見警方現身，急忙騎車衝撞欲逃，情況一度緊張。專案成員早已部署，偵防車立即橫擋出口，成功將吳男制伏，全程歷時不到30秒。

警方在現場搜出海洛因47公克、安非他命36.3公克，以及多項吸食器具、行動電話與帳冊資料。檢警懷疑背後仍有上游供應網，正持續向上追查。查緝隊表示，此案共拘提3名販毒成員，依違反《毒品危害防制條例》移送雲林地檢署偵辦，並持續清查毒品流向與資金往來。

據了解，專案小組自掌握情資以來，歷經數月監控、蒐證及多次佈線。為防走漏風聲，整起行動對外保密，直到近日上游脈絡釐清、偵結後，才經檢察官批准發佈新聞。檢方強調，雲林地區毒品案件近年有上升趨勢，海巡、警察跨單位合作是打擊毒品的關鍵，未來將持續強化查緝能量、斷絕毒品供應鏈。

▲查緝隊清點毒品證物，總重量逾80公克。（圖／記者游瓊華翻攝）