快訊／日本東北規模6.2地震！　氣象廳預報：恐有海面變動

▲ 日本發生規模6.2地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者陳宛貞／綜合報導

日本氣象廳發布地震情報顯示，當地10日下午4時23分（台灣3時23分）東北外海三陸沖發生芮氏規模6.2地震，震源深度約10公里。氣象廳也發布預報指出，這起地震可能引發「若干海面變動」，但無海嘯或重大災害之虞。

根據觀測資料，這起地震最大震度為3，主要出現在青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣及山形縣部分地區。青森縣七戶町與奧入瀨町、岩手縣盛岡市、宮古市、花卷市與奧州市等地也觀測到震度3。

宮城縣的石卷市、登米市、栗原市及大崎市同樣出現震度3；秋田縣由利本莊市、大仙市、仙北市與井川町，以及山形縣中山町也觀測到相同震度。其餘北海道、新潟縣、福島縣、茨城縣等地震度多介於1至2之間。

氣象廳提醒，岩手縣可能出現20公分以浪潮，且沿岸地區未來2至3小時內仍可能持續輕微海面變動。