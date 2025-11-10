　
遊日本「一堆人慘中鏢」　當地人咳嗽沒在遮！台人崩潰：非常恐怖

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，心齋橋筋，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台人去日本旅遊得到流感，當地人咳嗽也不戴口罩。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

日本流感爆發中！一名網友哀號，剛從日本返台竟感染A型流感，症狀非常難受，讓他崩潰勸世「準備去日本玩的朋友，拜託一定要戴口罩！」此文一出，立刻掀起旅日民眾共鳴，「真的！我也中」、「到處都有人在咳嗽超恐怖」、「女兒上周和學校到日本拜訪姐妹校，全團大概1/3中獎」。

一名網友在Threads崩潰直呼，他剛從日本回來，結果得到A型流感，症狀非常不舒服，讓原PO提醒準備要去日本遊玩的人要注意防護，「記得盡量多戴口罩！」

另一名網友也透露，「沖繩真的超級多人在咳嗽，連導遊用麥克風邊講解都邊咳，尤其日本人和中國人咳嗽打噴嚏、遮都不遮，非常的恐怖」，並呼籲出發前兩週打個流感疫苗比較安心。

留言串中也湧入一堆「中獎者」哀號，「去機場必戴口罩，機場真的很毒」、「我也是，被機上的人傳染，但機上戴口罩沒用，還是會被傳染」、「我也中，真的很猛」、「日本流感真的超嚴重，傳染速度和發病速度也超快，女兒上周和學校到日本拜訪姐妹校，全團大概1/3中獎，連我女兒也是，還有一位同學直接在日本掛急診，所幸大家都平安回到台灣」。

不少人感嘆，日本民眾似乎沒在防護，「日本人咳嗽真的沒在遮，直接到處咳」、「目前還在日本，每天都會戴口罩，一上火車就聽到很多人在咳嗽」、「我也是...想說日本沒啥人在戴就沒戴口罩」、「確實喔！在當地走到哪都有此起彼落的咳嗽聲」。

對此，旅日達人林氏璧7日提醒，雖然日本夏季的新冠疫情已趨緩，但如今由流感接棒，正走向「全面大流行」。他指出，「兩週前每家醫療機構平均通報3.26人，現在暴增至14.9人，正式進入注意報等級」。目前台、日兩地流感病毒型別一致，皆以A型H3N2為主。

林氏璧也給出赴日旅客七點叮嚀，出發前應考慮接種流感疫苗（抗體生成需14天）、確認旅平險是否涵蓋法定傳染病、下載就醫APP、準備症狀用藥。再來，勤洗手以防接觸感染、戴口罩以防飛沫感染，必要時投保日本當地旅遊保險。

