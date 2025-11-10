台東智慧地政再升級　便民、快效率與跨域服務全面提升

▲台東智慧地政再升級。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府10日舉辦「多目標地理資訊系統（TTGIS）成果發表會」，展示地理資訊應用的創新與優化服務。縣長饒慶鈴表示，今年新增與優化的四項子系統大幅提升便利性與實務效率，其中「台東地籍導航通」更首度導入語音輸入功能，讓長輩也能輕鬆查詢土地資訊；同時「查估系統」全面數位化，加快土地案件處理流程，展現台東在數位治理與資訊透明化上的實質成果。

TTGIS自2014年建置以來，使用人次已突破100萬。饒慶鈴回顧系統初期僅提供基本地籍圖查詢，如今已延伸至測量、查估與地籍導航等多功能領域，顯示台東在智慧服務及數位轉型上的穩健推動。

今年新增「台東地籍導航通」、「查估系統」、「點之記系統」及「活動地圖」四大功能，整合測量、查估、導航與活動資訊等跨領域應用。對於內部作業而言，測量人員可透過行動裝置即時查詢點位並同步紀錄，提升外業效率；跨局處的土地徵收查估作業也能藉由行動化紀錄與自動計算功能更快速完成，民眾則可直接線上查看補償明細，豐富政府資訊透明度。

「台東地籍導航通」自2023年推出以來累積近10萬人次使用，這次加入語音輸入後，使用者只需說出土地標示，系統便能立即定位查詢，進一步提升便民程度。此外，全新推出的「活動地圖」整合全縣活動資訊，搭配一鍵導航、一鍵分享與活動內容介紹，不僅便利鄉親掌握活動資訊，也為來訪旅客提供更直覺的探索方式，展示地理資訊在公共服務與觀光推廣上的多元價值。

地政處指出，「台東地籍導航通」深受民眾與公私部門肯定，獲審計部評選為「113年度行政機關優良實務案例」，並自全台171個參賽專案中脫穎而出，榮獲「2025天下城市治理卓越獎」社會進步組優選，進一步證明台東在智慧地政的創新能量。

地政處表示，多目標地理資訊系統的持續發展，不只是地政資料管理的升級，更象徵台東在「數位政府」與「智慧服務」上的積極布局。從地籍圖資查詢到測量作業、從查估流程到活動導覽，新系統讓資料「看得見、查得到、用得懂」，不僅強化行政效率，更拉近民眾與公共資訊的距離，真正落實開放政府與便民服務的精神。