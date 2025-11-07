東港警守護琉球交通安全！事故減少17％「有感下降」

▲東港警分局在小琉球以「有感宣導、精準執法」推動交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球是國內知名觀光勝地，為保障旅客與用路人安全，東港警分局推動「有感宣導、精準執法」，聚焦高風險族群強化交通安全作為。今（114）年1至10月交通事故件數較去年同期減少45件、降幅達17%。警方透過跨域合作、熱點取締與分眾宣導，成功提升民眾安全意識，讓交通秩序與觀光形象同步升級。

小琉球遊客人潮眾多，為保障旅客及用路人安全，東港警分局以「有感宣導、精準執法」的交通安全理念，強化跨域合作與分眾宣導推動「跨域共創．屏安同行」交通安全宣導，聚焦機車族、高齡者等高風險族群，進行分眾精準宣導。並依據事故熱時熱點，聚焦易肇事違規行為（未戴安全帽、逆向行駛、酒駕等）進行強化取締，提升執法密度與強度，以維用路人安全。

東港警方為持續鞏固交通安全成效，警方並結合船務公司、機車出租業者與觀光業界共同宣導提醒遊客「戴安全帽、路口停讓、防禦駕駛」等觀念，以提升交通安全意識，減少事故發生。東港警分局長高志正並於今(114)年8月率隊跨海至琉球地區，與琉球鄉公所、觀光協會、多位村長及民宿、潛水業者召開「公私協力共榮琉球」治安座談會，分享交通事故下降的成效與持續推動方向。

分局長高志正表示，小琉球的交通安全成果，來自警民合作與鄉親守法的共同努力，警方將持續深耕宣導與執法，讓事故下降不只是數字，更是每位居民與旅客的安全保證，讓小琉球成為旅遊安全、生活安心的美麗海島。