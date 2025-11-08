　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東縣性騷案10個月22件！空軍志航基地10件居冠　多為女性通報者

▲▼台東志航基地地勤打完疫苗不是，送醫搶救 。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東志航基地。（圖／資料照）

文／中央社

台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。

「性平三法」新制於去年3月8日上路以來，台東縣轄內機關性騷擾通報案件從未間斷。台東縣社會處近日舉辦2場「性騷擾調查專業人員研習」。

根據統計，今年1月至10月台東共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，占整體近半數，為通報量最高單位。其餘案件分別為陸軍台東地區指揮部6件、海巡署東部分署5件、警政保七總隊1件。軍方單位仍是主要通報來源，顯示職場性平議題在封閉體系內正逐步浮現。

志航基地回應表示，不便說明，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。

社會處指出，新法上路後通報流程更明確，任何案件一經舉報即啟動調查。通報件數上升並非負面現象，反而顯示制度落實、性平意識提升。不過，目前仍以「言語騷擾」占多數。呼籲，性騷擾不分性別與職級，唯有相互尊重與自覺，方能打造安全、平等的工作環境。

社會處表示，為落實並強化性騷擾防治工作，近日辦理2場次「性騷擾調查專業人員研習」，邀集縣內各級政府機關、部隊、學校、機構與警察局承辦人員參與，透過跨單位專業交流與經驗分享，期能建構更細緻、完善的性騷擾防治網絡。

11/06 全台詐欺最新數據

512 2 8011 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝
幕後／鏡週刊猛攻黃國昌　柯文哲擔心「別過度自信步我後塵」
快訊／14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！　鳳凰最新路徑曝
爆休息室違規！　黑豹旗陽明領先遭沒收比賽
女大生慘遭壽星硬上！　5男同學圍觀不救
情侶吃台中IKEA爐烤牛狂拉！　食安處要查了

海關人員涉性騷空姐！關務署震怒

財政部關務署台北關一名黃姓巡緝課員，日前搭乘長榮航空從德國慕尼黑返台途中，疑似趁送水時伸手摸空服員的手、拿手機偷拍，事後甚至自曝身分恐嚇對方「下機後單獨到海關紅線櫃檯接受行李檢查」，還嗆「給她一個小小的教訓」，嚇得空服員在隔日立刻報警。對此，關務署回應，該名涉案關員調離原職務，全案已由該公司報請警察機關偵辦。

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

綠委爭取公路局房舍空間　供台東市豐原里活動中心使用

王丹強吻男學生性騷成立　提告撤銷清大處分吞敗

池上巡邏警即時救助倒地長者　機警與溫暖獲肯定

