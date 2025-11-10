　
地方 地方焦點

嘉義番路必訪！「私宅咖啡」感受舊味道新靈魂

▲▼ 嘉義番路私宅咖啡 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義番路私宅咖啡 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

番路鄉著名地標嘉南第一景旁「私宅咖啡」，餐點甜鹹口味混搭，建築風格規劃裝潢由建築系畢業的賴維凡操刀、搭配對於設計頗具火侯的太太張靖嫻負責甜點，年輕夫妻成功將眷村「老味道」融入「新靈魂」!走進私宅咖啡，除了咖啡、甜點香氣，也飄散著濃厚的家傳炸醬麵香，展現嘉義青年返鄉、傳承與創新的熱情，成為在地文化與咖啡潮流交匯的新亮點。

▲▼ 嘉義番路私宅咖啡 。（圖／記者翁伊森攝）


「私宅咖啡」為嘉縣勞青處新加入的輔導創業團隊，創辦人賴維凡是大林「社團新村」的眷村子弟，無法忘懷的是從小在奶奶廚房裡刻下的「那鍋裡的溫度與味道」，對嘉義的深厚情感與眷村味道的珍視，成為他餐飲生涯最深刻的啟蒙，憑藉這份信念，大學畢業後先在高雄耕耘7年餐飲，肩負起第三代眷村菜傳承者的角色。

▲▼ 嘉義番路私宅咖啡 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣勞青處輔導青年創業番路私宅咖啡 。（圖／記者翁伊森攝）

而老闆娘張靖嫻，則以設計師的獨特美學與創造力，成為私宅咖啡不可或缺的創意靈魂，高雄的餐飲旅程因租約到期畫下句點，夫妻倆決定一起回到嘉義創業，秉持對味道的堅持與待客的信念，讓記憶中的老味道，能在咖啡香繚繞的新時代裡，找到繼續傳承下去的註腳，私宅咖啡，便是他們將這份對故鄉的眷戀與對咖啡文化熱愛的相融起點。

▲▼ 嘉義番路私宅咖啡 。（圖／記者翁伊森攝）

▲私宅咖啡將在地柿子及玫瑰入餡入菜 。（圖／記者翁伊森攝）

私宅的招牌，是承載三代的「私宅家傳炸醬麵」，以新鮮豬後腿肉丁與多種配料，經過小火慢炒數小時，才得以成就的濃厚深邃的眷村風味。最獨特之處，是那一抹悄然滲入經典炸醬中的咖啡香，細緻的花果韻與微微焦糖尾韻，讓傳統眷村味融合了現代的層次與創新，每一次品嚐，都是與舊日美好的溫柔重逢。

除了傳承的眷村味，私宅咖啡也連結在地食材，連續兩年參與番路柿子節，以最甜美的「柿子」為靈感進行季節限定創作，老闆娘114年研發「柿子酸奶油夾心司康」，司康搭配清爽酸奶油，融合當季甜柿，烘烤出嘉義秋日的酥脆層次。同時推出的「冷萃甜柿特調」，則以冷萃咖啡為基底，融合茉莉花茶、桂花蜜，並以炙燒柿餅點綴杯緣，香氣馥郁、餘韻綿長，每一口都像喝進一整季的豐收。翁縣長也親自體驗私宅咖啡「桌邊現作提拉米蘇」-現打的馬斯卡彭起司細緻滑順，搭配浸潤蘭姆酒與濃縮咖啡的手指餅乾，最後輕撒一層可可粉，咖啡酒的醇厚、乳酪的柔滑與可可的香氣在口中交織出完美的平衡。

現場更即興創作「縣長專屬玫瑰提拉米蘇」-玫瑰提取液與香甜奶酒浸潤手指餅乾，並點綴可食用玫瑰花瓣，展現義式提拉米蘇「隨性而富含情感」的浪漫氣息。

▲▼ 嘉義番路私宅咖啡 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，「私宅咖啡」提供有溫度的美味餐點，將文創氣息與眷村記憶完美融合，賴維凡與張靖嫻展現了青年勇於返鄉落地，將「傳承不是照搬，而是用自己手再做一次，將舊味道融入新靈魂」透過返鄉創業付諸實踐，為嘉義縣注入更多青創活力。誠摯邀請全國民眾，來到番路鄉「私宅咖啡」，發掘更多季節限定的私宅創意料理！

▲▼ 嘉義番路私宅咖啡 。（圖／記者翁伊森攝）

