翁章梁神農裝現身 　中藥文化節嘉義場再現古今藥膳知識饗宴

▲▼ 神農嘗百草再現，翁章梁化身神農氏宣傳中藥本草文化節 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部及中華民國中藥商業同業公會全國聯合會主辦「2025中藥本草文化節嘉義場」，活動將在11月8日至9日於國立故宮博物院南部院區登場，今5日舉行宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁穿上以中藥材製成的精緻服裝，驚喜化身神農大帝，十分吸睛。

中藥本草文化節以「神農嚐百草．本草傳千年」為題，結合中藥文化、健康養生與藝術美學規劃4大主題區。

「御藥之道」展出珍貴藥方古籍、本草圖譜與故宮典藏藥具文物，呈現古今醫藥文化；「中藥體驗區」邀請民眾親手製作草本足浴包、漢方敲打棒與蜜糖香丸。

「本草市集」匯聚嘉義、台南、雲林藥商展售藥膳料理、養生飲品與草本產品，並設有中醫義診與衛生局用藥安全宣導；「講座導覽區」邀請長庚、慈濟中醫師等專家分享養生經絡保健撇步，讓民眾輕鬆學習中藥知識。

記者會中翁縣長化身「神農氏」重現古人試藥救民的傳說，「靈膳魔導師」AI機器人也在活動中登場，透過使用者與機器人之間的一問一答，展現科技結合傳統智慧的創新力量。

翁章梁說，民眾生活都離不開中藥，餐桌上經常出現枸杞、當歸等藥材，透過文化節讓民眾從講座、文物、體驗過程中學會藥膳知識，邀請大家來故宮南院參加活動，一定不會讓人失望。

中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂說，買中藥一定要去合格中藥房，那裡的藥材都有通過檢驗，民眾可以放心購買，而夜市、菜市場、路邊攤販售的藥材產地來源不明，提醒民眾保持警覺，避免吃了傷身體。