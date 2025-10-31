阿里山鄒族傳統婚禮盛事！　生命豆季13對新人走上紅毯

▲▼ 114年阿里山鄒族生命豆季，13對新人共結連理 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉114年鄒族生命豆季今25日登場，期許新人效法「生命豆」的強韌生命力繁衍鄒族子孫，每年結合部落人文、觀光、產業資源舉辦，成為著名觀光活動之一，縣長翁章梁、鄉長高瑞芳等人出席，頒發新人佳偶禮金、敬酒，祝福他們百年好合。

生命豆季以鄒族傳統思維中象徵生命精神的「生命豆」鵲豆（鄒語，fo′na）意涵，演化為族人婚禮儀式的開端，期許鄒族人效法其生命力，鼓勵年輕人結婚、生育，繁衍子孫，今年參與的小豆豆（新生兒）有17位，參與傳統婚禮的新人13對，其中包含了鄒族、布農族、泰雅族、卑南族、漢族及海地共和國。

活動由鄒族傳統舞蹈和點燃生命之火揭開序幕，新人接受部落長老傳統儀式祈福，相互交換信物，共飲同心酒，最終在眾人祝福簇擁下走上紅毯，在愛心拱門下合影留念。

生命豆季邁入第23年，翁章梁上任後每年皆補助公所20萬元整，他說生命豆季象徵生命的延續、韌性，更是鄒族部落的精神，有這麼多年輕人能在這裡表演，也表示阿里山的觀光、經濟這幾年都慢慢在好起來，這裡的咖啡、民宿、部落旅遊也都做得非常好，希望大家多多到阿里山、到部落來玩。

翁章梁也表示，嘉義縣政府規劃部落旅遊節，今年以「鄒伙遊阿里山」為題，邀集阿里山鄒族9大部落聯合參與，精心規劃文化體驗、市集美食、親子活動、舞台表演、部落遊程與好禮抽獎，吸引很多人關注。

翁章梁指出，今天的活動滿載愛與生命力，也充滿鄒族傳統的味道，盼新人如生命豆般生生不息，延續新生命。