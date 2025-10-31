嘉義梅嶺美術館盛大頒獎　四大比賽1800件作品參賽

▲▼ 梅嶺美術文教基金會「114年度繪畫、書法、攝影、硬筆比賽」頒獎典禮熱鬧登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣美育向下扎根、鼓勵民眾以創作表達自我，財團法人梅嶺美術文教基金會日前在朴子市梅嶺美術館舉辦114年度「繪畫、書法、攝影、硬筆」比賽頒獎典禮，頒發第7屆攝影比賽、第12屆繪畫比賽、第6屆書法比賽及第1屆硬筆書法比賽獎項。活動由基金會董事長詹益源主持，現場來賓雲集，並邀請朴子國中國樂團開場演出，氣氛熱烈。

本屆四大比賽項目吸引超過1800件作品參賽。攝影比賽以「朴子配天宮媽祖誕辰遶境祈福」為主題，共收778件作品，特邀張仁傑、林榮淙及翁錦子三位國內攝影名家擔任評審，最後錄取優秀作品28件(含短片4件)。

另外還有繪畫比賽錄取97件、書法類錄取106件，硬筆書法錄取24件優秀作品。

梅嶺美術館由吳梅嶺老師的學生所成立的「梅嶺美術文教基金會」籌資創建，後續受物價影響，將未完成的美術館無償捐贈給嘉義縣政府，由縣府編列預算完成建造，並於民國84年吳梅嶺老師百歲誕辰正式啟用。

縣長翁章梁致詞時表示，梅嶺美術館自開館以來，已走過30多個年頭，為了提升館內設施與服務，縣府特別編列1億400萬元整建梅嶺美術館，並計畫於今年底起閉館整修一年。此次整建將擴大典藏空間，並提供更現代化、優質的藝文場域，讓縣民能享有更豐富的文化體驗。

翁縣長指出，縣府已經完成朴子藝術公園的翻新改造，梅嶺美術館也將進行全新面貌的規劃，與周邊藝術公園的景觀相得益彰。透過這次整修計畫，相信未來將為各項展覽與藝文活動提供更理想的空間，並有助於培養孩子們的美學品味與藝術涵養。

為延續吳梅嶺老師推動美術教育的精神，嘉義縣表演藝術中心梅嶺美術館將辦理「第27屆梅嶺獎全國學生美術比賽」，今年度更提高比賽獎金，並持續辦理未獲獎作品退件申請，徵件至114年10月31日止，鼓勵全國學子拿起畫筆揮灑創作，踴躍參與報名。更多詳細比賽資訊，請上梅嶺美術館官方網站及粉絲專頁查詢。