環保環境升級！嘉義縣全面禁用廚餘養豬計畫實施

▲▼ 非洲豬瘟災害應變中心決議全面禁用廚餘養豬，已正式公告 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府日前召開「第2次非洲豬瘟災害應變中心工作會議」，由指揮官翁章梁縣長親自主持，會中決議嘉義縣全面禁用廚餘養豬，環境保護局將依法辦理公告程序，已正式發布，農業處將啟動輔導措施協助業者轉型。

農業處報告，本縣共有4場經環保署核准再利用之廚餘養豬場，場數占比全縣之1.7%，截至今年5月底飼養總數約3,360頭。會議決議全面禁用廚餘養豬，並研議編列經費輔導業者轉型，農業處也將彙整豬農意見向中央呈報，包含協助建置冷凍庫，可將病死豬保存於冷凍庫，避免露天棄置造成環境污染與異味問題，以及禁宰禁運令解除後，應協助穩定豬價。

環保局說明，嘉義縣廚餘來源大致分為2類，第1類為軍營、監獄、校園之廚餘，破碎脫水後送至黑水虻廚餘全循環中心處理；第2類為清運業者至各地契約單位蒐集之廚餘，原先交給養豬場，如今禁用廚餘養豬後，清運業者依然按照合約收廚餘，但改送至鹿草焚化廠，兩處均有足夠量能處理廚餘。

家畜疾病防治所指出，目前已設置24小時防疫專線及養豬戶LINE群組以利即時通報，全縣234場養豬場共32萬8千頭豬隻均已完成第1輪疫情調查，狀況良好；縣內4場廚餘高風險豬場也已完成現場訪視與採樣送驗，檢驗結果均為陰性。

為確保疫情透明化，家畜所每日監看死亡畜禽化製流向系統，並要求化製車司機即時回報異常；消毒車在巡迴作業時亦同步觀察畜牧場狀況並回報。若本縣出現非洲豬瘟疫情，將依防疫手冊立即啟動應變機制，組成防疫工作小組進行採樣、撲殺與消毒，並依規定於場內或指定地點掩埋處理。

翁章梁強調，中央日前宣布全國豬隻禁宰禁運，已責成警察局加強稽查，若發現運送豬隻車輛應即刻攔查並依法開罰；廚餘養豬部分已決議全縣禁用，待環保局發布公告後正式實施。

翁章梁表示，嘉義縣會全力守住豬瘟防線，其中最重要的就是「主動通報」，縣府雖每日監看化製流向與養豬場數據，但仍須仰賴業者相互關心、即時通報異常，切勿隱匿疫情，以免傳播風險升高、疫調範圍擴大，嘉義縣將以最嚴肅的態度執行防疫工作，與中央及業者共同防堵疫情。

