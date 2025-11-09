市售雞蛋驗出農藥殘留「15萬顆流向9縣市」　食藥署：下架回收

▲15萬顆問題雞蛋流向市場。（示意圖／Pexels）

生活中心／台北報導

衛福部食品藥物管理署晚間表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。

食藥署傍晚公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」含量0.03 ppm，不符合規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署表示，依「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定，雞蛋農藥殘留芬普尼代謝物殘留容許量為0.01 ppm，彰化縣已要求業者將有問題的產品下架回收、停止販售，同步將該蛋品來源畜牧場資訊提供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。

經清查，此批問題雞蛋來自單一畜牧場，約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市9縣市全聯、楓康等販售通路商。

全聯晚間聲明指出，即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。

由衛生局下架回收停售該畜牧場來源蛋品，應下架回收的市售包裝蛋品共9項，包含：

四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

四季巨蛋（白殼）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）