前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」　日本不應該干涉

▲日本前首相鳩山由紀夫7月10日前往北京出席全球文明對話部長級會議。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本現任首相、自民黨總裁高市早苗7日在眾議院接受質詢時，針對「台灣有事」表態，一旦台灣遭到中國動用軍艦等武力攻擊，則日本政府可能行使集體自衛權。對此，政治傾向親中的前日本首相鳩山由紀夫透過社群平台發文，認為台灣相關事務屬於中國內政問題，而日本不應該貿然干涉。

曾於今年9月3日前往北京出席中國對日抗戰勝利暨抗法西斯戰爭80周年閱兵的前日本首相鳩山由紀夫，昨（8）日在社群平台發文，針對現任日本首相高市早苗對於台灣有事的態度發表自身看法。對此，鳩山由紀夫怒批高市是「煽動助長危機」。

鳩山由紀夫表示，「過去曾有某人說過『台灣有事，就是日本有事』。如今，首相高市早苗說，一旦（日本）面臨存亡危機事態，可能會行使集體自衛權，這很明顯就是在煽動助長危機，且她只是想要藉此增強軍力吧？日本一直以來都尊重，『台灣屬於中國不可分割的一部份』的看法。從頭到尾，台灣就只是中國的內政問題，而日本則不應該干涉。」

該言論立刻引來其他日本網友砲轟，「台灣距離日本最西端的與那國島只有100公里，還希望您看待國防事務時不要這麼樂觀，說的好像台灣完全和日本無關一樣」、「你的腦袋是不是有問題」、「我拜託您可以閉嘴嗎？請別再繼續破壞日本了」、「您家的寶貝兒子上個月才和台灣的民進黨人士交流，看來應該還處於反抗期吧」。