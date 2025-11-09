鐵人女首相高市早苗也困擾！曝「自己剪頭髮」失敗　慘遭丈夫嘲笑

▲日本首相高市早苗7日接受眾議院預算委員會質詢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本憲政史上第一位女首相高市早苗上任後馬不停蹄，不僅出席多個外交場合，並在日本國內接待來訪的美國總統川普，日前更爆出凌晨3時就開始出席研討會，提早為眾議院質詢做準備。周末，高市早苗決定待在議員宿舍內，她透露為了不造成司機和隨扈的麻煩，決定自己剪頭髮，結果卻因失敗而遭丈夫嘲笑。

根據日媒《讀賣新聞》，高市早苗「鐵人作息」行程曝光後政壇反應兩極，立憲民主黨等在野黨更擔憂「無法在工作、生活取得平衡」的高市是否會對一般官員和公務員造成負擔，質疑是否有過勞問題。針對外界的擔憂，高市早苗決定待在位於東京赤坂的眾議員宿舍，而剛好周末又無公開行程，

高市早苗在社群平台X發文，透露自從當選自民黨總裁和日本首相後，外出時只能乘坐黨總裁和首相的專用座車，因此無法自行駕車，「為了不造成司機與隨扈們的麻煩，在沒有安排公開行程的周末，我決定待在宿舍內的房間和會議室繼續辦公。在這個周末，我睽違已久地選擇『足不出戶』，待在宿舍內專心準備眾議院預算委員會和做家事。」

高市早苗自嘲表示，「只是目前相當困擾的是，我無法在夜晚或周末外出前往美容院，所以決定靠自己剪掉長出來的頭髮，然而最後卻因此失敗，而被老公嘲笑。」

據悉，高市早苗7日凌晨3時1分從東京都赤坂的眾議員宿舍出發，3時4分進到首相公邸出席長達3小時的研習會，之後又馬不停蹄前往首相官邸與閣員們召開經濟安保推進會議，坦言是為了眾議院預算委員會質詢做準備，呼應她「拋開生活與工作平衡」的拚勁與當選自民黨總裁時「工作、工作、再工作」（働いて働いて働いて働いて参ります）的名言。