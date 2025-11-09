　
國際

日17歲少年「睡夢中遭割喉」滿身血衝警局！　國中弟殺人未遂被逮

▲▼日本警察。（示意圖／CFP）

▲日本一名少年睡夢中遭弟弟持刀攻擊受傷。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣伊丹市9日發生一起兄弟割喉案，一名17歲的男高中生睡夢中遭到14歲的親弟弟持刀攻擊，頸部遭砍，所幸送醫搶救後無生命危險，但仍需治療3周才能痊癒。警方目前已經依殺人未遂嫌疑逮捕行兇少年。

根據MBS NEWS報導，警方指出，就讀於高中的17歲被害少年9日凌晨1時半左右滿身是血地跑到伊丹市警察署求助。當時少年驚恐向警方表示，「睡覺時突然有人砍我脖子」。

警方表示，被害少年的後頸部遭利器割傷，緊急將其送醫，雖然需要約3周才能痊癒，但性命暫無危險。

警察隨後前往少年居住的公寓調查，並在附近發現正在走路的14歲兇嫌，因此將他帶回警局了解情況。在詢問過程中，就讀國中的14歲弟弟向警方坦承，「用家裡的菜刀刺了哥哥的脖子」，警方因此依殺人未遂嫌疑將他正式逮捕。

根據調查，案發當下家中沒有大人，只有兩兄弟。然而值得注意的是，警方透露，早在2022年11月，兩兄弟的父母就曾向警方求助稱，兄弟之間發生口角，並演變為肢體衝突，哥哥曾對弟弟施暴。當時警方已協助安排輔導與監護委託。

目前警方正在釐清事件的具體動機，並將再度向父母了解家庭狀況與過去的兄弟相處情形。

11/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮象鼻隧道女遊客落水！　黑鷹吊掛送醫無生命跡象
朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了
F4合體生變！　朱孝天突宣布開新公司
粿粿王子「浴室裸擁照」被針孔偷拍？　徵信社提2疑點
ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境
網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報
萬華72年「昶鴻麵點」熄燈！　必比登菊花肉麵吃不到了

日本兄弟割喉案

