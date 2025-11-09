不用免治馬桶遭酸「沾到大便」　日本女主播反擊：完全沒有沾到！

▲日本女主播田中萌不愛用免治馬桶，收到許多網友激烈留言。（圖／翻攝自Instagram／moetanaka_ex，下同）



記者董美琪／綜合報導

日本免治馬桶雖然普遍，但也有人不愛用。朝日電視台主播田中萌曾在數月前的節目中表示「不使用免治馬桶座」，因為覺得各種人用過，感覺不太舒服，沒想到事後被網友留言攻擊「會沾到大便的主播」。近日她在節目提到這件事，表示太可怕了。

田中萌10月26日出演ABEMA新聞節目（ABEMA的ニュースショー）時，回顧自己6月的發言透露，節目播出後，她在Instagram收到大量回應，包括「太震驚了」「會沾到大便的主播太可怕」等激烈訊息，她強調「真的收了很多……但我沒有沾到！完全沒有沾到！」

對此，節目中的「使用免治馬桶派」的嘉賓們則集體提出反駁。主持人千原二世表示，「對使用的人來說，這種感覺完全可以理解，我自己是完全信任它的。」喜劇組合Drunk Dragon成員鈴木拓與前眾議員宮崎謙介也認為，若只用紙擦拭，可能會留下殘留物，溫水洗淨能更徹底清潔。

此外，節目還邀請了一位女性肛門科醫生，她坦言自己也不使用溫水洗淨馬桶座，提醒水壓若直接作用於肛門內部可能刺激直腸黏膜，建議若要使用，水壓應調低，只清洗周圍皮膚即可。

節目播出後，日本網友熱烈討論，「當我在家清潔噴嘴時，按了清潔按鈕，以為已經乾淨了，結果卻發現它仍然很髒。如果即使只有我們家使用都這麼髒，我肯定不會想在公共廁所使用它」、「加熱馬桶座圈的預設水壓對許多人來說過強，可能導致肛門皮膚糜爛和搔癢。建議患有肛門疾病或接受過手術的人、老年人、女性以及易發發炎的人群，應將水壓調低」。

還有網友表示，「我真的很感激免治馬桶的存在，在餐廳、百貨公司、服務區和停車場等場所的洗手間使用它們我都毫不猶豫，我也認為有人天生潔癖、比較小心謹慎是很正常的事情，不需要去干涉別人」、「我明白在公共廁所用很噁心，清潔噴嘴很容易髒，對吧？雖然有噴嘴清潔劑和刷子，但如果不維護，就會變得不衛生，且酒精消毒劑對諾羅病毒無效」。

還有一位日本網友說，有一次膀胱炎一直好不了，去醫院時醫生問他「平時有使用清洗器嗎？」他很有自信地回答「有用，非常喜歡，而且喜歡水壓強一點的！」結果醫生告訴他，「因為極少數情況下會飛濺，把細菌帶出來，所以水壓要調弱一點」。