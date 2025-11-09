　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不用免治馬桶遭酸「沾到大便」　日本女主播反擊：完全沒有沾到！

▲▼日本女主播田中萌不愛用免治馬桶遭酸。（圖／翻攝自Instagram／moetanaka_ex）

▲日本女主播田中萌不愛用免治馬桶，收到許多網友激烈留言。（圖／翻攝自Instagram／moetanaka_ex，下同）

記者董美琪／綜合報導

日本免治馬桶雖然普遍，但也有人不愛用。朝日電視台主播田中萌曾在數月前的節目中表示「不使用免治馬桶座」，因為覺得各種人用過，感覺不太舒服，沒想到事後被網友留言攻擊「會沾到大便的主播」。近日她在節目提到這件事，表示太可怕了。

田中萌10月26日出演ABEMA新聞節目（ABEMA的ニュースショー）時，回顧自己6月的發言透露，節目播出後，她在Instagram收到大量回應，包括「太震驚了」「會沾到大便的主播太可怕」等激烈訊息，她強調「真的收了很多……但我沒有沾到！完全沒有沾到！」

▲▼日本女主播田中萌不愛用免治馬桶遭酸。（圖／翻攝自Instagram／moetanaka_ex）

對此，節目中的「使用免治馬桶派」的嘉賓們則集體提出反駁。主持人千原二世表示，「對使用的人來說，這種感覺完全可以理解，我自己是完全信任它的。」喜劇組合Drunk Dragon成員鈴木拓與前眾議員宮崎謙介也認為，若只用紙擦拭，可能會留下殘留物，溫水洗淨能更徹底清潔。

此外，節目還邀請了一位女性肛門科醫生，她坦言自己也不使用溫水洗淨馬桶座，提醒水壓若直接作用於肛門內部可能刺激直腸黏膜，建議若要使用，水壓應調低，只清洗周圍皮膚即可。

節目播出後，日本網友熱烈討論，「當我在家清潔噴嘴時，按了清潔按鈕，以為已經乾淨了，結果卻發現它仍然很髒。如果即使只有我們家使用都這麼髒，我肯定不會想在公共廁所使用它」、「加熱馬桶座圈的預設水壓對許多人來說過強，可能導致肛門皮膚糜爛和搔癢。建議患有肛門疾病或接受過手術的人、老年人、女性以及易發發炎的人群，應將水壓調低」。

還有網友表示，「我真的很感激免治馬桶的存在，在餐廳、百貨公司、服務區和停車場等場所的洗手間使用它們我都毫不猶豫，我也認為有人天生潔癖、比較小心謹慎是很正常的事情，不需要去干涉別人」、「我明白在公共廁所用很噁心，清潔噴嘴很容易髒，對吧？雖然有噴嘴清潔劑和刷子，但如果不維護，就會變得不衛生，且酒精消毒劑對諾羅病毒無效」。

還有一位日本網友說，有一次膀胱炎一直好不了，去醫院時醫生問他「平時有使用清洗器嗎？」他很有自信地回答「有用，非常喜歡，而且喜歡水壓強一點的！」結果醫生告訴他，「因為極少數情況下會飛濺，把細菌帶出來，所以水壓要調弱一點」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼清真寺爆炸增至96傷！兇手是17歲學生　警要查他的社群帳號

不用免治馬桶遭酸「沾到大便」　日本女主播反擊：完全沒有沾到！

美國駭人命案！前AV女星被控斬首男友　案後竟嫁死者兒子

遊日注意！日本熊襲人已13死　3大超商啟動緊急防護

川普白宮打瞌睡照瘋傳！　加州州長貼文酸：瞌睡唐回來了

曾多次求援中央！墨西哥市長遭連開7槍身亡　凶手竟是17歲少年

ChatGPT成自殺教練！加州連7起訴訟　控「慫恿輕生」害死用戶

大馬網紅「直播偷拍正妹」喊好想揉她奶！　開黃腔下場慘了

肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！　川普新規：慢性病納簽證審查

柬埔寨掃蕩詐騙「逮捕658外籍犯」！包含32台人　最新詐騙手法曝

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

料理鼠王嘉義版！30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝

立冬首批「烏金」大豐收！彰化父子捕獲3千尾笑賺百萬　民眾搶買

印尼清真寺爆炸增至96傷！兇手是17歲學生　警要查他的社群帳號

不用免治馬桶遭酸「沾到大便」　日本女主播反擊：完全沒有沾到！

美國駭人命案！前AV女星被控斬首男友　案後竟嫁死者兒子

遊日注意！日本熊襲人已13死　3大超商啟動緊急防護

川普白宮打瞌睡照瘋傳！　加州州長貼文酸：瞌睡唐回來了

曾多次求援中央！墨西哥市長遭連開7槍身亡　凶手竟是17歲少年

ChatGPT成自殺教練！加州連7起訴訟　控「慫恿輕生」害死用戶

大馬網紅「直播偷拍正妹」喊好想揉她奶！　開黃腔下場慘了

肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！　川普新規：慢性病納簽證審查

柬埔寨掃蕩詐騙「逮捕658外籍犯」！包含32台人　最新詐騙手法曝

印尼清真寺爆炸增至96傷！兇手是17歲學生　警要查他的社群帳號

不用免治馬桶遭酸「沾到大便」　日本女主播反擊：完全沒有沾到！

這也能養？哈爾濱女子社區中庭「遛企鵝」　居民看傻圍觀

宜蘭「百大文化基地」亮點曝光　李遠逛120年市場：眼淚掉下來

Suzuki「越野車Jimny融入TOYOTA風格」！日改裝廠推新套件帥氣滿點

美國駭人命案！前AV女星被控斬首男友　案後竟嫁死者兒子

超神！中國網紅堅持《一拳超人》訓練法1千天　作者驚呆祝賀

通背拳傳人被3掌打到「視力下降、看東西重影」　醫：完全好不可能

皮克斯為何輸《鬼滅之刃》？專家曝關鍵「粉絲經濟」日動畫太強

【快閃22小時】黃仁勳搭私人飛機離台

國際熱門新聞

遊日警示！熊出沒　3大超商啟動防護

川普新制：肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

巨大棕熊襲擊北海道牧場　一拳打凹引擎蓋

墨西哥市長遭連開7槍身亡　凶手竟是17歲少年

網紅偷拍正妹喊「好想揉她奶」！下場慘

川普記者會閉眼　加州州長酸：瞌睡唐回來了

柬埔寨逮捕658詐騙犯！包含32台人

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光

警署深夜淪砲房　已婚部長「偷吃學妹」激戰

菲律賓警告：鳳凰估明晚轉「超級颱風」登陸

前AV女星斬首男友　又嫁死者兒子

兒子護照「有殘膠」遭拒！12萬旅遊險泡湯

更多熱門

相關新聞

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

山東德州一名男子日前中獎千萬（人民幣，下同）後，不僅隱瞞妻子轉移財產，還豪擲上百萬元打賞女主播（直播主），甚至帶著女主播一同出遊4日，被妻子逮個正著。男子不但毫無悔意，還對妻子嗆聲「還要跟女主播生小孩！」該起事件已鬧上法院，也在網路上掀起熱議。

免治馬桶「熱水噴下體」　她會陰燙燒

免治馬桶「熱水噴下體」　她會陰燙燒

車站驚見可疑物！京都線停駛　竟是免治馬桶

車站驚見可疑物！京都線停駛　竟是免治馬桶

台中陶喆蛋糕爆紅　女主播朝聖畫面曝

台中陶喆蛋糕爆紅　女主播朝聖畫面曝

散步被砸死！陸21歲女主播計畫中秋訂婚

散步被砸死！陸21歲女主播計畫中秋訂婚

關鍵字：

免治馬桶女主播田中萌

讀者迴響

熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

遊日警示！熊出沒　3大超商啟動防護

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

TSMC鞋太狂！魏哲家亮相：明年買得到

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

馬來西亞鞭刑有多可怕？　媒體人揭恐怖過程

Andy認快承受不住壓力「像關在監獄」　消失72小時

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

政府砸50億「老宅延壽」！雙北先開跑

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面