免治馬桶「熱水噴下體」　她「會陰燙傷」狂尖叫起水泡

▲發生故障的免治馬桶。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名女子家中安裝免治馬桶坐墊已經3年多，日前使用時，馬桶突然噴出高溫熱水，導致她的下體被燙傷，還起了水泡。

根據陸媒報導，女子表示，她使用這款免治馬桶已經3年多，過去雖未出現類似的嚴重故障，但噴出來的水偶爾會偏熱。

女子提到，事發當天，她跟往常一樣使用馬桶沖洗功能，按下按鈕後出現卡頓情況，過了一段時間，馬通突然噴出冒著煙的開水，「我整個人被燙得彈起來，尖叫了好久。」

女子說，她第一時間就衝進浴室，用蓮蓬頭狂噴冷水，還上網查急救辦法，依照網路上說的「沖到不覺得燙為止」，持續沖了一個小時，才感覺稍微緩解，之後抹了網路上買的燙傷膏。

不過，女子的情況並沒有好轉，於是前往醫院就診，經診斷為會陰二度燒傷。

▼女子就醫後診斷為會陰燙傷。（圖／翻攝微博）



女子後來將自己的經歷PO上網，免治馬桶的廠商得知後很快聯絡到她，雙方在協商後也達成和解，女子透露，賠償主要分為三部分。第一部分是商品的退一賠三，按購買價格計算即可。

第二部分是醫療、誤工、交通等費用，由廠家的保險公司負責賠償；其中醫療與交通費用因大多通過醫保報銷，實際需賠付金額較少，誤工費用按一周時長算，女子需向保險公司提供相關證明材料。

第三部分是精神損失費，由於做司法鑒定耗時較長，雙方未進行該項鑒定，已進行和解。

對於後續可能產生的醫療費用，女子提到，理論上可通過雷射除疤等方式進行後續治療，但這類費用難以提前預估，且她本身也不願因這件事過度索賠，因此未就這部分費用進一步主張。

至於免治馬桶為何故障，女子表示，還得等廠商的技師上門檢修後才能知道。