散步被砸死！陸21歲女主播計畫中秋訂婚　男友：下輩子再愛妳

▲ 高空墜物砸死大陸21歲網路遊戲女主播，一開始沒拉封鎖線 。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

湖南長沙1日晚間發生一起駭人意外，一名年僅21歲的網路女主播在街頭遭高空墜落的水泥塊擊中，當場身亡。她原計畫與男友於中秋節訂婚，如今天人永隔，男友悲痛發文「下輩子我再愛妳」。相關事故原因仍在調查，肇因疑與社區外牆維修有關。

綜合陸媒報導，事發地點在湖南長沙一處大型社區樓下，一名女子在人行道上散步時突遭高空墜物擊中，當場重傷身亡，根據照片顯示，事發突然，剛開始還有行人路過，以及較遠的圍觀群眾。警方到場後，才迅速拉起警戒線，並動用無人機取證。

據大陸多家媒體報導，死者名叫琦琦，是湖南人，平時在知名遊戲直播平台擔任女主播，年僅21歲。琦琦與父親一同居住在案發小區內，事發當晚她只是外出散步，沒想到竟成了奪命意外的受害者。

家屬表示，初步調查顯示琦琦是被一塊從外牆脫落的水泥塊砸中後腦，傷勢過重，搶救無效。該棟6號樓近來正在進行外牆修繕，不少住戶曾反映外牆滲水與老化問題。案發地點距離樓體尚有一段平台，但仍難阻墜落物造成悲劇。

更令人心碎的是，琦琦與男友原本計畫在今年中秋節訂婚，從小由奶奶和爸爸一手帶大，乖巧孝順，本該迎來人生新篇章，卻不幸殞命。

▼ 21歲枉死女主播原訂中秋節要準備訂婚事宜。（圖／翻攝 抖音）

▲ 男友不敢相信數度發訊息給已經往生女友 。（圖／翻攝 抖音）

得知噩耗後，男友連夜從廣東趕往長沙，悲痛萬分，先在微信瘋狂留言給去世的女友，「不是真的對不對，你告訴我」「咕我我早一點去長沙陪你，事不是不會這樣，我們約好中秋去你家，你還有這麼多想做事情，我們要一起完成。」

女孩男友昨天2日凌晨在抖音發佈一則紀念影片，畫面中是兩人昔日的甜蜜合影，配文寫，「再見了，我的女孩，下輩子我再愛你。」

目前，事故具體原因仍待進一步調查釐清，相關部門已介入善後處理，也再次敲響大陸各大城市高空墜物安全的警鐘。

