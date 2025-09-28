日車站驚見可疑物品！JR京都線急停駛　打開竟是「免治馬桶」

▲攝津富田車站工作人員在月台發現可疑紙箱。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本攝津富田車站28日上午在月台發現一個遭人遺棄的不明紙箱，為保安全，JR京都線大阪至京都區間上下行全面停駛，導致交通大亂，直到上午9時仍無法正常運行。然而警消獲報到場調查時，卻發現紙箱內只是一個「免治馬桶座」，虛驚一場。

根據ABC NEWS報導，攝津富田車站的工作人員28日上午7時38分左右，在JR京都線的南下月台發現一個可疑紙箱，立即撥打110報警專線通報。站方向警察表示，「有可疑的不明紙箱被遺棄在現場。」

警消人員獲報後趕抵現場，並展開緊急安全檢查作業。然而令人意外的是，警方初步勘驗發現，這個用繩子綑綁的紙箱外包裝標示著「免治馬桶座」字樣，箱子雖已開封，但內容物確實是一個免治馬桶設備，虛驚一場。

警方目前正在調閱車站監視器畫面，追查這個紙箱被放置的完整經過。

JR西日本表示，為確保乘客安全，京都線大阪至京都區間的上下行列車全數暫停營運，截至上午9時都尚未恢復運行。