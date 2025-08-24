　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因

▲▼陶喆蛋糕爆紅，女主播到場朝聖。（圖／翻攝臉書／廖婕妤）

▲陶喆蛋糕爆紅，女主播到場朝聖。（圖／翻攝臉書／廖婕妤）

記者柯振中／綜合報導

金曲歌王陶喆近日宣布第8張專輯《STUPID POP SONGS》開放預購，歌迷熱情高漲。沒想到台中逢甲商圈一家烘焙坊，竟意外販售撞臉陶喆的蛋糕，師傅以巧克力勾勒五官，讓甜點酷似Q版陶喆。照片曝光後瞬間爆紅，就連女主播廖婕妤也到場朝聖，並揭露了「陶喆蛋糕」出現的原因。

有網友笑稱「不能說很像，是一模一樣」，也有人疑惑是否惡搞，還有人調侃口味是不是「黑色柳丁」。隨著討論發酵，蛋糕真實店家也被肉搜出來，不少人親自到場購買，更在Google留下五星好評。烘焙坊也在平台上貼出「陶喆蛋糕」照片，話題持續延燒。

女主播廖婕妤也在臉書分享朝聖心得，直呼看到實品會忍不住笑出來，但打趣提醒老闆「陶喆早就不是這個髮型」。她表示，店家透露老闆太太與孩子都是陶喆粉絲，才突發奇想做出這款甜點。原本每天僅賣10到20顆，爆紅後已經增加到上百顆。

廖婕妤表示，這家位於逢甲商圈周邊的烘焙坊，其實是自家經營的老店，創立於1972年，因免租金，產品價格實惠。陶喆蛋糕售價35元，傳統的金元寶麵包也僅45元。她笑說自己旅遊時「職業病」發作，訪問店家幾乎做成一則專訪。

廖婕妤最後還建議，店裡若能播放陶喆歌曲，更能增添沉浸式體驗。她最後也祝福，希望店家藉由陶喆蛋糕爆紅，生意蒸蒸日上。

 
08/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高爾宣、芮德二胎性別公開了！
30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫見日常習慣超意外
台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因
天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響
圭賢傷勢曝光！自責：大家花錢來看表演卻…
黃國昌嗆女記者「白癡問題」自家人也不挺！副秘書長吐12字被罵

