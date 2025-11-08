「好友港節市集」第3屆　策進會董事長：港人讓台灣文化更多元

▲第三屆「好友港節市集」開幕。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台港經濟文化合作策進會（以下簡稱：策進會）主辦的第三屆「好友港節市集」8日上午在華山文創園區開幕。策進會董事長賴秀如在致詞時表示，感謝台灣這塊土地能讓港人安居樂業，也感謝港人讓台灣的文化更多元。

「好友港節市集」今年進一步擴大舉行，攤位數增加至68家，賴秀如提到，很多攤位是使用台灣的食材，做出香港的口味，這是非常美妙的，在台灣的港人發揮的創意。

賴秀如說，非常感謝台灣這塊土地能夠讓港人安居樂業，也感謝港人讓台灣的文化更加多元，今天這樣的活動一定會年年舉辦下去，也希望每年越來越精彩。

好友港節活動總召集人張啟樂也透露，第一屆做出口碑之後，第二屆報名的人數就多很多，今年第三屆的攤商其實跟去年差不多，但去年還保留了10家台灣攤商，今年由於報名的港人攤商太多，有100多家，只好把那10攤也交給在台的香港朋友了。

張啟樂還說，越來越多港澳朋友來到台灣，希望透過這個活動，讓大家可以凝聚在一起 ，也希望大家可以互相幫忙、互相照顧，好好在台灣生活。

▼策進會董事長賴秀如。（圖／記者蔡紹堅攝）



策進會秘書長盧長水接受記者採訪時，則是介紹了明年的台港交流活動，包含年初的國際書展的香港專區、台港澳友誼盃足球賽、全台巡迴的關懷港澳居民來台居留定居座談會，還有淨灘及登山淨山等。

盧長水還說，好友港節市集已經辦了第三屆，這不只是一個市集，也是台港民眾的一個嘉年華，活動上四處都能看到彼此認識、打招呼的老朋友，除了能讓香港朋友回味家鄉味，也是一個台港飲食交流的機會，還有一些文創的商品，則是分享了各自的創意，相當有意義。

