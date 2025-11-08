　
大陸 大陸焦點 特派現場

「好友港節市集」第3屆　策進會董事長：港人讓台灣文化更多元

▲▼策進會舉辦「好友港節市集」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲第三屆「好友港節市集」開幕。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

台港經濟文化合作策進會（以下簡稱：策進會）主辦的第三屆「好友港節市集」8日上午在華山文創園區開幕。策進會董事長賴秀如在致詞時表示，感謝台灣這塊土地能讓港人安居樂業，也感謝港人讓台灣的文化更多元。

「好友港節市集」今年進一步擴大舉行，攤位數增加至68家，賴秀如提到，很多攤位是使用台灣的食材，做出香港的口味，這是非常美妙的，在台灣的港人發揮的創意。

賴秀如說，非常感謝台灣這塊土地能夠讓港人安居樂業，也感謝港人讓台灣的文化更加多元，今天這樣的活動一定會年年舉辦下去，也希望每年越來越精彩。

▲▼策進會舉辦「好友港節市集」第3屆。（圖／記者蔡紹堅攝）

好友港節活動總召集人張啟樂也透露，第一屆做出口碑之後，第二屆報名的人數就多很多，今年第三屆的攤商其實跟去年差不多，但去年還保留了10家台灣攤商，今年由於報名的港人攤商太多，有100多家，只好把那10攤也交給在台的香港朋友了。

張啟樂還說，越來越多港澳朋友來到台灣，希望透過這個活動，讓大家可以凝聚在一起 ，也希望大家可以互相幫忙、互相照顧，好好在台灣生活。

▼策進會董事長賴秀如。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼策進會舉辦「好友港節市集」。（圖／記者蔡紹堅攝）

策進會秘書長盧長水接受記者採訪時，則是介紹了明年的台港交流活動，包含年初的國際書展的香港專區、台港澳友誼盃足球賽、全台巡迴的關懷港澳居民來台居留定居座談會，還有淨灘及登山淨山等。

盧長水還說，好友港節市集已經辦了第三屆，這不只是一個市集，也是台港民眾的一個嘉年華，活動上四處都能看到彼此認識、打招呼的老朋友，除了能讓香港朋友回味家鄉味，也是一個台港飲食交流的機會，還有一些文創的商品，則是分享了各自的創意，相當有意義。

▲▼好友港節。（圖／策進會）

「好友港節市集」8、9日華山登場

「好友港節市集」8、9日華山登場

財團法人臺港經濟文化合作策進會（下稱策進會）與大陸委員會（下稱陸委會）再度攜手於11月8日至9日每日11時至18時在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」活動，本次仍持續由在台港澳人士為大家帶來最多元道地的港澳風味美食及文創小物，打造最具港澳氛圍的文化聚落。

