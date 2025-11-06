鄭麗文喊「北京沒有要把台灣變成第二香港」　綠斥幫習近平說謊

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接受專訪時表示，北京沒有要把台灣變成第二個香港。引起輿論譁然。對此，民進黨中國部今（6）日批評，這句話不是天真的誤判，而是公然幫習近平說謊，姑息養奸、欺騙台灣人民。嚴正呼籲鄭麗文與國民黨，應清楚認知，台灣民眾對民主自由的堅持不容破壞，台灣的前途也只有2300萬的台灣人民可以決定。朝野應團結一致，共同對抗中共對台灣乃至於對全世界的野心與威脅，而不是成為紅色恐怖的在地協力者。

民進黨中國部指出，香港回歸前，中國曾簽署《中英聯合聲明》承認香港的特殊地位並承諾「五十年不變」，可是現在的香港面臨《港版國安法》高壓管控、政治異議者被關押或流亡海外、媒體失去報導空間、選舉法被徹底改造，連為六四點燭光哀悼都可能成為罪行，沒有比這些更荒謬的中共治港手段。

民進黨中國部表示，更荒謬的是，習近平曾不只一次稱讚香港「由亂到治」，視為重要政績，近來更顯然要把這些「成功」手段拿來對付台灣，如「懲獨22條」、「愛國者治台」、展開「涉台愛國教育」等。而鄭麗文居然公開說台灣不會成為第二個香港，不僅在替中共漂白、麻醉台灣社會，更完全忽視香港為爭取自由民主流過的血。

民進黨中國部批評，中共連劇本都懶得換，換個佈景就要把治港手法直接套用在台灣身上，令人細思極恐，承諾自治，是公然說謊，香港的「港人治港」以及對台灣的「和平統一、一國兩制」根本是不會施行的謊言。香港不到半世紀就被改寫成「愛國者治港」，中共認定不忠誠者就要入獄或被趕出境外；現在對台灣也提出「愛國者治台」，接受的後果只會更悽慘。

民進黨中國部指出，削弱國際地位，是孤立計謀，中共公然宣稱《中英聯合聲明》是歷史文件，否定香港特殊國際地位；對台則是扭曲聯大2758號決議、全面施壓邦交與非邦交國，塑造「國際一中」，將台灣推向中國內政框架，斷絕外援、孤立台灣。法律武器化，是紅色恐怖的枷鎖，港版國安法、針對台灣的「懲獨22條」都是中共強行片面擴張司法管轄力，干預香港司法，並以紅色恐怖滲透台灣，目的在抹煞台灣主權，把異議變犯罪。

民進黨中國部表示，洗腦社會，是思想侵略，中共對香港課本、媒體、公民社群全面整肅。台灣則面臨中共假訊息、抖音小紅書滲透、親中政客唱和北京旋律等，近來中共更加速推進「涉台愛國教育」，想要複製香港模式。

民進黨中國部表示，中共對港手段，是在每一張自由的臉上留下血淋淋的指印，每一樁逮捕、每一場審判，都是對「一國兩制」承諾的公開背叛，是以暴力、恐懼與法律武器化換來的政治實驗，其代價就是自由與人權的破壞及踐踏！而鄭麗文口中所說的「台灣不會變香港」根本就是在為中共的極權手段背書！為紅色恐怖大開門戶侵蝕台灣。