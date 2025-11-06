　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文喊「北京沒有要把台灣變成第二香港」　綠斥幫習近平說謊

▲▼中國國民黨114年度中央評議委員會議-鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接受專訪時表示，北京沒有要把台灣變成第二個香港。引起輿論譁然。對此，民進黨中國部今（6）日批評，這句話不是天真的誤判，而是公然幫習近平說謊，姑息養奸、欺騙台灣人民。嚴正呼籲鄭麗文與國民黨，應清楚認知，台灣民眾對民主自由的堅持不容破壞，台灣的前途也只有2300萬的台灣人民可以決定。朝野應團結一致，共同對抗中共對台灣乃至於對全世界的野心與威脅，而不是成為紅色恐怖的在地協力者。

民進黨中國部指出，香港回歸前，中國曾簽署《中英聯合聲明》承認香港的特殊地位並承諾「五十年不變」，可是現在的香港面臨《港版國安法》高壓管控、政治異議者被關押或流亡海外、媒體失去報導空間、選舉法被徹底改造，連為六四點燭光哀悼都可能成為罪行，沒有比這些更荒謬的中共治港手段。

民進黨中國部表示，更荒謬的是，習近平曾不只一次稱讚香港「由亂到治」，視為重要政績，近來更顯然要把這些「成功」手段拿來對付台灣，如「懲獨22條」、「愛國者治台」、展開「涉台愛國教育」等。而鄭麗文居然公開說台灣不會成為第二個香港，不僅在替中共漂白、麻醉台灣社會，更完全忽視香港為爭取自由民主流過的血。

民進黨中國部批評，中共連劇本都懶得換，換個佈景就要把治港手法直接套用在台灣身上，令人細思極恐，承諾自治，是公然說謊，香港的「港人治港」以及對台灣的「和平統一、一國兩制」根本是不會施行的謊言。香港不到半世紀就被改寫成「愛國者治港」，中共認定不忠誠者就要入獄或被趕出境外；現在對台灣也提出「愛國者治台」，接受的後果只會更悽慘。

民進黨中國部指出，削弱國際地位，是孤立計謀，中共公然宣稱《中英聯合聲明》是歷史文件，否定香港特殊國際地位；對台則是扭曲聯大2758號決議、全面施壓邦交與非邦交國，塑造「國際一中」，將台灣推向中國內政框架，斷絕外援、孤立台灣。法律武器化，是紅色恐怖的枷鎖，港版國安法、針對台灣的「懲獨22條」都是中共強行片面擴張司法管轄力，干預香港司法，並以紅色恐怖滲透台灣，目的在抹煞台灣主權，把異議變犯罪。

民進黨中國部表示，洗腦社會，是思想侵略，中共對香港課本、媒體、公民社群全面整肅。台灣則面臨中共假訊息、抖音小紅書滲透、親中政客唱和北京旋律等，近來中共更加速推進「涉台愛國教育」，想要複製香港模式。

民進黨中國部表示，中共對港手段，是在每一張自由的臉上留下血淋淋的指印，每一樁逮捕、每一場審判，都是對「一國兩制」承諾的公開背叛，是以暴力、恐懼與法律武器化換來的政治實驗，其代價就是自由與人權的破壞及踐踏！而鄭麗文口中所說的「台灣不會變香港」根本就是在為中共的極權手段背書！為紅色恐怖大開門戶侵蝕台灣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4檔記憶體股吸睛！　南亞科爆16萬張大量飆天價
UPS貨機墜毀爆炸12死　黑盒子找到了！肯塔基州宣布緊急狀態
快訊／台南高鐵橋下驚見雙屍！　年輕情侶身亡
黃明志私約妹話術被挖！　「4正妹網紅」證詞一次看
閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：適切考

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

年改後退休師仍享穩定退休金　鄭英耀曝：69%月退平均5.8萬元

陳柏惟：用血緣「認祖歸宗」是落後國家行為　落葉歸根的都是肥料

鄭麗文喊「北京沒有要把台灣變成第二香港」　綠斥幫習近平說謊

閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：作適切考量

吳音寧台肥風波　謝龍介曝「將來凸槌也許是他」

綠拍板蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選「1前提必勝」

林佳龍稱CNN被認知作戰？　外交部澄清：指有心人士意圖操作錯假訊息

湖山水庫裝設太陽能光電設施　張麗善將發文經濟部：堅決反對

司委會激戰審停砍公務員年金！　朝野未達共識條文出委員會交協商

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

年改後退休師仍享穩定退休金　鄭英耀曝：69%月退平均5.8萬元

陳柏惟：用血緣「認祖歸宗」是落後國家行為　落葉歸根的都是肥料

鄭麗文喊「北京沒有要把台灣變成第二香港」　綠斥幫習近平說謊

閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：作適切考量

吳音寧台肥風波　謝龍介曝「將來凸槌也許是他」

綠拍板蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選「1前提必勝」

林佳龍稱CNN被認知作戰？　外交部澄清：指有心人士意圖操作錯假訊息

湖山水庫裝設太陽能光電設施　張麗善將發文經濟部：堅決反對

司委會激戰審停砍公務員年金！　朝野未達共識條文出委員會交協商

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

美甲師變包租婆！　越南媳婦專挑1物件月租收入超過15萬

從「不用錢的先做」到數位改革　蔡其昌完整說明3大計畫

信義區街頭演出到一半「他被原唱突襲」！李千娜驚喜現身…加碼1舉動嗨爆

蘇花匯德路段邊坡施工2階段交管！日間雙向封閉　30分鐘放行1次

台南機車擦撞2騎士倒地送醫　路邊轎車衰遭波及

聽歌了解原民野菜文化！《十菜一湯》專輯發布　6大族群長者獻唱

爆乳特助「15萬交保」燦笑離開！網炸鍋洗版　他嘆：社會觀感很差

4記憶體股吸睛！南亞科帶量刷天價　華東亮燈逾2萬張排隊買

台籃海神Logo也被抄了？網友揪出中國棒球不只一隊「山寨」

瀑布旁活春宮！　男女全裸「濕身親熱」惹怒泰網友

【美國重大空難】UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！

政治熱門新聞

蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選

閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：作適切考量

台肥風波　謝龍介曝：將來凸槌恐是他

遭點名淘汰　黃敬平表態願退黨

何博文喊「民進黨政府普發1萬」　網友洗版轟：當初不是說拒領？

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

高嘉瑜表態「內湖南港重新出發」　媒體人分析選情：大魔王大復活

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

民進黨宣傳普發1萬　楊智伃回顧昔反對金句：忘記了還是怕想起來？

只買房子不買地　內政部推設定地上權住宅擬納社宅政策

館長赴中要幫賴清德「尋根」　民進黨冷回：跳樑小丑沒有評論價值

林佳龍指CNN被認知作戰？　外交部澄清

迎輝達最新進度　李四川曝光新壽分手費45億

更多熱門

相關新聞

韓星惠利來台！機場造型曝光

韓星惠利來台！機場造型曝光

南韓人氣演員 HYERI 惠利今（ 5 日）現身仁川國際機場，啟程來台灣！她將出席明日Max Mara 微風南山專門店「THE CAMEL, timeless」煥新開幕活動。身為品牌特邀嘉賓的她，以一身 Max Mara 經典駝色造型優雅登場，機場時尚就展現溫柔女人味。

7日恢復本土豬運宰　賴清德：請國人切勿從海外帶回違禁肉製品

7日恢復本土豬運宰　賴清德：請國人切勿從海外帶回違禁肉製品

福建艦服役在即　港媒曝習近平或出席入列儀式

福建艦服役在即　港媒曝習近平或出席入列儀式

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

快訊／蔡英文8日出訪德國柏林　將在「柏林自由會議」發表演說

快訊／蔡英文8日出訪德國柏林　將在「柏林自由會議」發表演說

關鍵字：

國民黨民進黨中共台灣香港鄭麗文習近平

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

韓手遊來台40天停更

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面