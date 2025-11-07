　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港立法會選舉提名期結束　預料投票率不高

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

▲香港立法會。（圖／路透社）

文／中央社

香港新一屆立法會選舉提名期昨天結束，投票將於12月7日舉行，外界一般預測，在缺乏泛民主派參與的多元競爭之下，本屆選舉如同上屆一樣，投票率不會太高，在30%至40%之間。

香港選舉委員會昨天公布，本屆立法會選舉共收到161份參選提名，全部90個議席都有多於一組或一人參選，彼此存在競爭；候選人若通過資格審查，並確定提名有效，就可以參選。

本屆立法會選舉已踏入第8屆，也是「反送中」運動結束及香港實施新選舉辦法之後的第2屆。

2019年香港爆發長達一年的「反送中」運動，翌年香港實施國安法，港府其後依照北京方面的決定，改變立法會選舉辦法，大致是候選人必須符合一些「愛國愛港」要求，以落實「愛國者治港」原則。

▲▼香港立法會。（圖／路透社）

上屆立法會選舉於2021年底舉行，首次依照新選舉辦法進行改選，泛民主派基本上沒有參選，而即使他們參選，如果不改變原有政治立場，大概也不符合「愛國愛港」的條件，最終也會被褫奪候選人資格。

在泛民代表不參選之下，上屆立法會選舉的投票率（以一人一票的地方直選投票率計算）只有30.2%，是1991年以來的最低紀錄。

本屆立法會選舉將於12月7日進行投票，隨著泛民力量在香港政界中消失，有人覺得氣氛不夠熾熱，原因是「缺乏反對聲音」，選舉面貌比較單一。

不過，港府仍然大力宣傳選舉，一方面呼籲市民投票，盡公民責任，另一面發動公務員積極投票，以提升投票率。

▲▼香港立法會。（圖／路透社）

與此同時，北京方面也間接否認選舉有「祝福名單」，即過去泛民經常批評北京方面在選舉上的「欽點」動作。

當前一個顯著的焦點是，無論是港府或北京，都希望提高這次選舉的投票率。但吸取上屆經驗，外界預期本屆投票率不會太高，有親中人士預測只有35%，稍高於上屆一些。

另有親中人士在報章選文，建議港府向澳門取經。澳門月前舉行立法會換屆選舉，投票率高達53.35%，關鍵之一是公務員的投票率極高。

立法會有90個議席，由3種方式產生，即選舉委員會界別選出議員40人、功能團體界別選出議員30人、地方分區直接選舉界別選出議員20人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／助太子集團脫產！豪宅管家30萬交保　北檢將提抗告
獨／「配方奶愛馬仕」竟發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉
健身族愛喝！「美國牌乳清蛋白」竟是中國貨　奸商遭判刑
153次不當對待！童躲衣櫃喊：不要Finger inside
快訊／國3驚悚2死車禍！　車頭爛毀畫面曝
Andy遭告2罪「感到相當心寒」　家寧媽未聲請再議不起訴確定
「連結一半」遭攻堅！　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺
范國宸宣布續留富邦悍將！　球團：已達合約共識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親自按下「彈射」按鈕

香港立法會選舉提名期結束　預料投票率不高

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明

福建艦傳將入列　中國軍工發海試影片：知道你們等了兩天！

「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

陸配喪失台灣身分直播喊冤　陸委會：言行繼續就「不得不處理」

陸男闖金門縣府宣傳「統一台灣」　陸委會：強制出境！

烏魯木齊「特大暴雪」破紀錄！　新疆披上銀裝各地積雪超20cm

中國加強經營太平洋島國　與5國簽署經濟相關協定

上海山寨兄弟象　陸委會：背後公司想複製台灣經驗、拉走台灣球員

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親自按下「彈射」按鈕

香港立法會選舉提名期結束　預料投票率不高

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明

福建艦傳將入列　中國軍工發海試影片：知道你們等了兩天！

「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

陸配喪失台灣身分直播喊冤　陸委會：言行繼續就「不得不處理」

陸男闖金門縣府宣傳「統一台灣」　陸委會：強制出境！

烏魯木齊「特大暴雪」破紀錄！　新疆披上銀裝各地積雪超20cm

中國加強經營太平洋島國　與5國簽署經濟相關協定

上海山寨兄弟象　陸委會：背後公司想複製台灣經驗、拉走台灣球員

陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親自按下「彈射」按鈕

KT巫師簽下前道奇右投薩爾　總額95萬美元鎖定先發戰力

馬士基雖調高今年財測　Q3獲利年減44%、Q4恐陷於虧損

快訊／助太子集團脫產！「豪宅管家」竟30萬交保　北檢將提抗告

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊專訪談台日互助

辣妹「當眾嗲聲狂撩舒子晨老公」！她冷眼看到最後…一招反擊秒KO

失業中前湖人前鋒「白天遇搶」機警開槍　3嫌駕車逃逸

北市科基地解約進行順利　台新金林維俊︰最快下周有結果

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

大陸熱門新聞

陸配喪失台灣身分直播喊冤　陸委會：繼續就不得不處理

粥餅倫慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬

陸男闖金門縣府宣傳統一　陸委會：強制出境

上海山寨兄弟象　陸委會：想複製台灣經驗

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」 170公分內具女性特徵體態

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體 連續曝光合成影像曝

披上銀裝！烏魯木齊「特大暴雪」破紀錄

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出 雙雙停診接受調查

18歲全紅嬋仍堅持「每月寄生活費回家」

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

不選台北市長！梁文傑：現在的職位很有意義

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染 房東嘆：像失戀一樣

更多熱門

相關新聞

香港「劍后」江旻憓參選旅遊界別議員

香港「劍后」江旻憓參選旅遊界別議員

香港「劍后」奧運擊劍金牌江旻憓日前報名參選立法會旅遊界功能界別的議員，但被質疑與旅遊界毫無關係。江旻憓在填寫提名表格時回答，自己任職香港賽馬會期間，曾參與「賽馬旅遊生態圈」項目工作，將沙田馬場打造成亞洲頂級體育旅遊綜合體。

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

鄭麗文喊「北京沒有要把台灣變成第二香港」　綠斥幫習近平說謊

鄭麗文喊「北京沒有要把台灣變成第二香港」　綠斥幫習近平說謊

香港3屍血案凶宅求售　起標價逾4600萬

香港3屍血案凶宅求售　起標價逾4600萬

香港導演劉家良骨灰被盜 家人曝：多位名人骨灰同時被盜

香港導演劉家良骨灰被盜 家人曝：多位名人骨灰同時被盜

關鍵字：

香港立法會

讀者迴響

熱門新聞

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

錯過分流登記　財政部曝補救方式

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

樂天女神認了已分手！

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面