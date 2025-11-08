　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外配客戶庭上曝年收入！律師也嚇到：台人沒理由覺得自己不行

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有不少越南外籍配偶嫁來台灣，最近一名越式洗髮店負責人因為坐擁北市3間房登上版面，引發討論。對此，律師林智群也分享，自己有一位外籍配偶客戶，「真的很刻苦耐勞，賺錢不要命一樣」，年收入高得連他都嚇一跳。他也感嘆，有些年輕人總抱怨政府不幫忙，但若外配在人生地不熟、語言不通的情況下都能闖出一片天，「台灣人沒理由覺得自己不行。」

林智群在粉專表示，他有客戶是外籍配偶，對方真的很刻苦耐勞，賺錢跟不要命一樣，因此年收入很豐厚。但在開庭時，法官問她年收入多少時，客戶講出來的數字還是讓他嚇一跳。林智群忍不住感嘆，「有時候看到年輕人說政府怎麼不幫他們，我都會想，如果外配在台灣人生地不熟，語言沒有很通，都可以努力闖出一片天，台灣人沒理由覺得自己不行。」最後hashtag「#失敗的人找藉口」「#成功的人找方法」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引起大量共鳴，不少網友大讚外配的拚勁，「她們有些真的很拼，我遇到很多台灣男生根本是靠外配在養」、「越配真的很愛賺錢」、「至少我見識到的都三間房以上」、「外配真的很拼！台灣很多地方都是她們撐起來的。」

也有不少人分享，「我鄰居是單親中配，靠賣栗子養活兩個小孩還自己買房」、「越南女生很會做生意，菜市場很多越南老闆娘」、「很多便當店、自助餐就是外配從店員做到把店頂下來自己當老闆。」

有網友則搖頭，認為台灣人太挑工作，「苦力工作幾乎被越南外勞佔據，這幾年越南勞工都變小包商了，不是沒有工作，是台灣人太會選工作」、「台灣年輕人愛玩愛享受又抱怨賺不到錢，只好罵政府景氣不好」、「沒有傘的孩子只能用力奔跑。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」
快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中
外配庭上曝年收入！　律師也嚇到：台人沒理由了
樂天女孩中空被拍！　衣太低胸「超兇上圍包不住」
鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　2天雨最猛
24年爬上9職等！資深公務員卻搖頭：重來一次絕不考公職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費：每年丟掉4、5百億

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

演講被當面嗆「野史當正史」！Cheap一問傻了：具象化網路酸民

外配客戶庭上曝年收入！律師也嚇到：台人沒理由覺得自己不行

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救...價值300萬黃金沒了

粿粿、王子傳有裸擁照！一票分析「拍照留證據」心態狂搖頭

對旅遊、收藏沒興趣！她點出「1狀況」網爆共鳴：我也有一樣的困擾

14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！鳳凰颱風最新路徑曝

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費：每年丟掉4、5百億

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

演講被當面嗆「野史當正史」！Cheap一問傻了：具象化網路酸民

外配客戶庭上曝年收入！律師也嚇到：台人沒理由覺得自己不行

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救...價值300萬黃金沒了

粿粿、王子傳有裸擁照！一票分析「拍照留證據」心態狂搖頭

對旅遊、收藏沒興趣！她點出「1狀況」網爆共鳴：我也有一樣的困擾

14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！鳳凰颱風最新路徑曝

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費：每年丟掉4、5百億

小深田大翔讚古林直球真的很強　讚台灣球員體格、期盼更多交流

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

大馬網紅「直播偷拍正妹」喊好想揉她奶！　開黃腔下場慘了

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中

鄭麗文稱未悼念共諜吳石　黃揚明打臉：不該裝作無辜不知

行動電源自燃事故頻傳　東京迪士尼飯店籲「睡覺、外出別充電」　

《邊緣禁地4》爆擊投擲飛刀回歸　「疊加Bug」傷害突破天際

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

生活熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！鳳凰颱風最新路徑曝

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

更多熱門

相關新聞

律師研判：太子集團幕後掌門人很難抓

律師研判：太子集團幕後掌門人很難抓

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺及洗錢，台北地檢署4日查扣集團在台資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。律師陳君瑋對此發表看法，他認為現在抓到的只是「人頭老闆」而已，真正的「幕後掌門人」是很難抓到的。

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

王子道歉　律師曝聲明3玄機：和解常見招

王子道歉　律師曝聲明3玄機：和解常見招

與粿粿一起面對！律師見「王子聲明1細節」吐槽

與粿粿一起面對！律師見「王子聲明1細節」吐槽

范姜討1600萬太狠？律師曝原因：跟外遇無關

范姜討1600萬太狠？律師曝原因：跟外遇無關

關鍵字：

外籍配偶創業律師薪水年收

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面