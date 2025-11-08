外配客戶庭上曝年收入！律師也嚇到：台人沒理由覺得自己不行

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有不少越南外籍配偶嫁來台灣，最近一名越式洗髮店負責人因為坐擁北市3間房登上版面，引發討論。對此，律師林智群也分享，自己有一位外籍配偶客戶，「真的很刻苦耐勞，賺錢不要命一樣」，年收入高得連他都嚇一跳。他也感嘆，有些年輕人總抱怨政府不幫忙，但若外配在人生地不熟、語言不通的情況下都能闖出一片天，「台灣人沒理由覺得自己不行。」

林智群在粉專表示，他有客戶是外籍配偶，對方真的很刻苦耐勞，賺錢跟不要命一樣，因此年收入很豐厚。但在開庭時，法官問她年收入多少時，客戶講出來的數字還是讓他嚇一跳。林智群忍不住感嘆，「有時候看到年輕人說政府怎麼不幫他們，我都會想，如果外配在台灣人生地不熟，語言沒有很通，都可以努力闖出一片天，台灣人沒理由覺得自己不行。」最後hashtag「#失敗的人找藉口」「#成功的人找方法」。

貼文一出引起大量共鳴，不少網友大讚外配的拚勁，「她們有些真的很拼，我遇到很多台灣男生根本是靠外配在養」、「越配真的很愛賺錢」、「至少我見識到的都三間房以上」、「外配真的很拼！台灣很多地方都是她們撐起來的。」

也有不少人分享，「我鄰居是單親中配，靠賣栗子養活兩個小孩還自己買房」、「越南女生很會做生意，菜市場很多越南老闆娘」、「很多便當店、自助餐就是外配從店員做到把店頂下來自己當老闆。」

有網友則搖頭，認為台灣人太挑工作，「苦力工作幾乎被越南外勞佔據，這幾年越南勞工都變小包商了，不是沒有工作，是台灣人太會選工作」、「台灣年輕人愛玩愛享受又抱怨賺不到錢，只好罵政府景氣不好」、「沒有傘的孩子只能用力奔跑。」