與粿粿一起面對！律師見「王子道歉聲明1細節」吐槽：只是想取暖

記者施怡妏／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）與粿粿的婚外情醜聞持續延燒，在4日晚間二度發表道歉聲明後，事件仍持續延燒。張正勳律師表示，看到這份聲明，腦中第一個想法就是，「這不一定是道歉懺悔，這是公關稿」，以為是寫給范姜的，但他認為可能是寫給粉絲、廣告主看的，真心想道歉、懺悔的人不會發文。

張正勳律師在臉書發文，妻子看了王子的聲明稿後，對其中一句感到疑惑，「會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決」，看起來像王子與粿粿才是夫妻，范姜只是來討債的。張律師也有同感，那語氣、那措辭、那氛圍，完全像是王子與粿粿要一起面對難關的宣言，「只是那個『難關』是他們一起製造出來的。」

他表示，身為律師，看到這種公開聲明的第一反應就是，「這不一定是道歉懺悔，這是公關稿，可能略帶不通順的措辭更顯誠意」，大眾以為是王子寫給范姜的道歉，但可能是寫給粉絲、大眾、廣告主看的，「真想道歉的人不會發長文，他會開門，打開心門道歉，想懺悔的不會發長文，他會瑟瑟發抖。」

張律師表示，如果真心求原諒，「請直奔范姜家門口跪下、哭著求他原諒，甚至跪在社區門口發檳榔香煙洗門風，都比這篇道歉聲明實在。」張律師將這種聲明稿比喻為犯人寫悔過書求情，目的或許只是為了讓法官認為「可教化」，未必真的真心懺悔。

張律師也提到，若真的想要解決金錢糾紛，1600萬元的賠償金付不出，可以談分期、加點利息違約金，甚至總額拉到2000萬再分多期攤還，「只要想談都能談，但問題是他們可能沒打算繼續談，他們只想po文向粉絲取暖」。

