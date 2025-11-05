律師曝王子道歉聲明3玄機　「賣慘、分期、道歉」都是和解常見招

記者趙蔡州／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）被范姜彥豐指控跟粿粿發生婚外情，近日他二度發布聲明向范姜彥豐道歉。對此，「法老王」王至德律師表示，針對王子的第二篇道歉聲明，其中賣慘、分期跟道歉，其實都是和解中常見的場景，且特別點出「分期」風險非常大，因許多案件中，很多人只繳了1、2期，後面就消失了。

律師王至德5日在臉書粉絲團表示，他近日跟朋友聊天時，感嘆粿粿救了閃兵事件的一夥人，原本以為黃明志要出來接手粿粿佔據新聞版面，沒想到王子又跳出來搶鏡頭，而他看完了王子的第二篇道歉聲明後，「聲明中提到幾件事我想分享一下」。

王至德指出，首先，聲明中提到王子有向范姜彥豐提出幫家人還債的資料，「因幫家人還債，無力一次付清賠償金」，此舉在和解中不算罕見，主要就是賣慘來降低和解金，「不要看賣慘可能是個負面名詞，但通常有用，尤其是是真的慘的時候。」

▲王子跟粿粿發生婚外情，近日第二次發布聲明道歉。（圖／翻攝自IG）

王至德接著說，其次，聲明中還提到曾經向范姜彥豐提出分期付款的請求被拒絕，此舉在和解中也常見，不過常見的是只繳了一、兩期，後面就不繳了，尤其是沒有請律師的案件。

為什麼律師不喜歡同意分期，王至德舉例，他曾經手一個案子，他的當事人在工地做工，每天工資2000元，因為身體因素，每月只能工作約15天，因不小心當了人頭戶被告，和解時不顧他的勸阻，硬是以每月償還3萬元的條件跟被害人和解，「結果當然不可能持續還錢，只給了一期就沒錢給了」。

王至德說，「和解只是騙你向檢察官表示要原諒而已，所以律師普遍不建議用分期的方式和解，如果真的一定要分期的時候，律師為了防止上面的情形，都會約定要付清才會向檢察官撤告或表示原諒，想要投機的被告自然就沒辦法得逞了。」

王至德最後一點提到，道歉是和解中經常會看見的場景，許多案件經常是一方一時的不爽，不一定真的是錢的問題，因此道歉常常可以讓原本不爽的情緒緩和一點，「我曾有當事人願意花10萬律師費提告，結果調解時被告不停的低頭道歉，提出賠償3萬元的方案，想不到當事人也真的答應了，事後他說他其實就只是不爽對方一開始的態度太差，3萬10萬對他來說沒什麼區別。」

王至德說，「其實就算道歉後，對方還是不和解，那也沒差，反正道歉沒有什麼損失，所以不管三七二十一，先道歉就對了」。