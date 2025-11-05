　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

律師曝王子道歉聲明3玄機　「賣慘、分期、道歉」都是和解常見招

記者趙蔡州／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）被范姜彥豐指控跟粿粿發生婚外情，近日他二度發布聲明向范姜彥豐道歉。對此，「法老王」王至德律師表示，針對王子的第二篇道歉聲明，其中賣慘、分期跟道歉，其實都是和解中常見的場景，且特別點出「分期」風險非常大，因許多案件中，很多人只繳了1、2期，後面就消失了。

律師王至德5日在臉書粉絲團表示，他近日跟朋友聊天時，感嘆粿粿救了閃兵事件的一夥人，原本以為黃明志要出來接手粿粿佔據新聞版面，沒想到王子又跳出來搶鏡頭，而他看完了王子的第二篇道歉聲明後，「聲明中提到幾件事我想分享一下」。

王至德指出，首先，聲明中提到王子有向范姜彥豐提出幫家人還債的資料，「因幫家人還債，無力一次付清賠償金」，此舉在和解中不算罕見，主要就是賣慘來降低和解金，「不要看賣慘可能是個負面名詞，但通常有用，尤其是是真的慘的時候。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼粿粿王子。（圖／翻攝自IG）

▲王子跟粿粿發生婚外情，近日第二次發布聲明道歉。（圖／翻攝自IG）

王至德接著說，其次，聲明中還提到曾經向范姜彥豐提出分期付款的請求被拒絕，此舉在和解中也常見，不過常見的是只繳了一、兩期，後面就不繳了，尤其是沒有請律師的案件。

為什麼律師不喜歡同意分期，王至德舉例，他曾經手一個案子，他的當事人在工地做工，每天工資2000元，因為身體因素，每月只能工作約15天，因不小心當了人頭戶被告，和解時不顧他的勸阻，硬是以每月償還3萬元的條件跟被害人和解，「結果當然不可能持續還錢，只給了一期就沒錢給了」。

王至德說，「和解只是騙你向檢察官表示要原諒而已，所以律師普遍不建議用分期的方式和解，如果真的一定要分期的時候，律師為了防止上面的情形，都會約定要付清才會向檢察官撤告或表示原諒，想要投機的被告自然就沒辦法得逞了。」

王至德最後一點提到，道歉是和解中經常會看見的場景，許多案件經常是一方一時的不爽，不一定真的是錢的問題，因此道歉常常可以讓原本不爽的情緒緩和一點，「我曾有當事人願意花10萬律師費提告，結果調解時被告不停的低頭道歉，提出賠償3萬元的方案，想不到當事人也真的答應了，事後他說他其實就只是不爽對方一開始的態度太差，3萬10萬對他來說沒什麼區別。」

王至德說，「其實就算道歉後，對方還是不和解，那也沒差，反正道歉沒有什麼損失，所以不管三七二十一，先道歉就對了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中職36年年度MVP出爐
網紅瑀熙宣布懷二寶！　見2條線感動落淚
普發1萬登記首日開胡！　晚上9點吸逾104萬人搶頭香
樂天桃猿爆「地獄級宿舍」　領隊曝視察結果
李振昌突揭「也許明年休息」　原因曝光
山本由伸女友激辣！大方放送比基尼美照
陳傑憲拿下金手套獎！致詞感謝樂天：「烤」出一個冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

螺旋比海鷗大！鳳凰成颱後將「又大又強」　初估路徑不排除登陸

陳梅慧冥誕巧遇太子集團涉詐多人交保！粉專列出事蹟惹網鼻酸

律師曝王子道歉聲明3玄機　「賣慘、分期、道歉」都是和解常見招

豬瘟衝擊！他買三重知名滷肉飯一吃傻眼「改用素肉」：也太騙

快訊／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體...送驗結果出爐

全國首創！亞大附醫開辦手術護理師培訓班　免費學習還有高額津貼

王子、粿粿有可能結婚嗎？網曝「最好的解法」：唯一翻盤點

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍　網挺：很上進了

饕客嗨翻！彰化名店阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

準鳳凰颱風不排除登陸台灣　恐與東北季風產生共伴效應

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

螺旋比海鷗大！鳳凰成颱後將「又大又強」　初估路徑不排除登陸

陳梅慧冥誕巧遇太子集團涉詐多人交保！粉專列出事蹟惹網鼻酸

律師曝王子道歉聲明3玄機　「賣慘、分期、道歉」都是和解常見招

豬瘟衝擊！他買三重知名滷肉飯一吃傻眼「改用素肉」：也太騙

快訊／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體...送驗結果出爐

全國首創！亞大附醫開辦手術護理師培訓班　免費學習還有高額津貼

王子、粿粿有可能結婚嗎？網曝「最好的解法」：唯一翻盤點

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍　網挺：很上進了

饕客嗨翻！彰化名店阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

準鳳凰颱風不排除登陸台灣　恐與東北季風產生共伴效應

威能帝奪年度MVP！包辦台灣大賽MVP　史上第4人

憂宗廟景觀受損！首爾市府放寬「建築高度限制」　允許建142m高樓

螺旋比海鷗大！鳳凰成颱後將「又大又強」　初估路徑不排除登陸

粿粿、范姜彥豐價值觀疑早分歧　「昔抱怨尪省錢過頭」片段被挖

男神木村拓哉接下眼鏡新代言　私下就連遛狗也會戴

陳梅慧冥誕巧遇太子集團涉詐多人交保！粉專列出事蹟惹網鼻酸

瑀熙曬驗孕棒宣布懷二寶！　見2條線感動落淚：終於成功了

從看不到光到站上舞台！　張閔勛數度哽咽：我想謝謝我自己

林詩翔新人王+救援王史上第一人！二度點名TAKAO：謝謝幫我開門

律師曝王子道歉聲明3玄機　「賣慘、分期、道歉」都是和解常見招

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

生活熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

好市多開賣「無羊枕頭」　哈日族直呼划算

王子道歉聲明「1句話」惹怒網：是要公開交往嗎？

國中生聊天話題超意外　網：時代不同了

更多熱門

相關新聞

粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁

粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁

范姜彥豐拍片控訴粿粿出軌，且對象為王子邱勝翊。事後粿粿拍攝17分鐘影片，說明事情的經過；王子也二度道歉，強調自己不會逃避。不過就有網友看了兩人的回應後，找出共同點，認為雙方雖然都道歉，但似乎都有意塑造范姜彥豐「獅子大開口」的形象，一直提及金錢相關的內容。

微風女神跟王子玩過狼人殺！　露面親揭私下關係

微風女神跟王子玩過狼人殺！　露面親揭私下關係

粿粿偷吃「昔遭警告會變成可怕的人」　4年前預言片段被挖出

粿粿偷吃「昔遭警告會變成可怕的人」　4年前預言片段被挖出

與粿粿一起面對！律師見「王子聲明1細節」吐槽

與粿粿一起面對！律師見「王子聲明1細節」吐槽

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

關鍵字：

王子律師粿粿范姜彥豐

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面