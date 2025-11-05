粿粿養家、扛房貸「范姜討1600萬太狠？」律師曝真相：跟外遇無關

▲王子粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG）



記者施怡妏／綜合報導

藝人「粿粿」遭丈夫范姜彥豐爆料與「王子」邱勝翊有不當關係，事後女方坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調自己長期承擔家庭開銷，並反控范姜不顧小孩、一談離婚就開口要1600萬元。對此，律師呂秋遠表示，范姜之所以可以要求這麼高額的賠償，跟外遇無關，「而是因為剩餘財產分配」。

律師呂秋遠在臉書發文，「婚姻關係結束的時候，會有所謂的財產計算。在台灣，最貴的、最好分配的，當然是房地產。」他提到，粿粿名下有婚後買的不動產，離婚後的分配，原則上，「是以房屋現值，扣除貸款以後，要給對方剩餘價值的一半」，范姜應該是根據這樣的計算標準，要求對方給房屋殘值的一半，跟侵害配偶權沒有關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂秋遠表示，現在提告侵害配偶權的民事損害賠償，金額有越來越低的傾向，如果是一般中產階級，大概賠償的金額約40萬上下，「更低的也有，跟百萬都沾不上了，況且是千萬。」

另外，粿粿提到自己付了貸款、家庭開銷，范姜無權分這麼多錢，呂秋遠認為「也不對，也對」。他坦言，法律上不動產登記在誰名下、貸款由誰支付，都不影響分配權利，這是基本原則；但若能證明范姜在婚姻中極度擺爛、毫無貢獻，或許可以減免金額。

不過，呂秋遠直言，「這樣的舉證在分居的情況下比較容易，如果同居，婚姻的事情，冷暖自知，真的很難舉證。」