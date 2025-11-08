泰12歲少女被騙到東京下海　日媒：生母「在台賣淫」已落網

▲泰國12歲少女被生母騙到日本下海，而母親疑似已經在台灣因其他賣淫事件被逮。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

泰國一名12歲少女被親生母親騙到日本東京的色情按摩店賣淫，一個月被迫接客60人，事件爆發後引起日泰兩國關注。目前日本與泰國當局已經合作，將把少女送回泰國。日媒報導，泰國警方高層透露，少女的母親從日本出境後，並未返回泰國，而是前往台灣，目前則是因其他賣淫事件在台灣被逮捕。

根據《日本新聞網》報導，被害少女的母親6月底將女兒騙到東京違法按摩店賣淫，2周後便消失，向女兒聲稱要返回泰國。然而根據泰國警方消息，少女的29歲生母其實並未回國，反而是直接入境台灣，疑似在台灣繼續從事賣淫行業。

泰國警方指出，受害少女的親生母親因涉及另一起賣淫事件，已在台灣被逮捕。

泰國警方預計下周派遣專案小組前往日本，將與日本警方進行協議，並詢問受害少女，以釐清案情。完成在日相關程序後，調查團隊將轉赴台灣處理引渡事宜，將涉案的少女母親押送回泰國。

根據日方調查結果顯示，這名29歲泰籍女子6月底以「共同赴日打工賺錢」名義說服12歲女兒同行。然而抵達日本後，卻將女兒送往位於東京都內的非法按摩店，店方強制要求她使用假名並提供性服務。

日本警方已逮捕51歲按摩店店長細野正之，罪名包括強迫未成年賣淫及涉嫌人口販運。辦案人員懷疑這並非單一個案，背後可能存在更龐大的跨國犯罪網絡。

泰國當局指出，受害少女母親現年29歲，過去曾出國27次，足跡遍及日本、越南、台灣等地，不排除長期從事海外賣淫。少女平時主要由親戚照顧，與母親相處時間極少。

ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。