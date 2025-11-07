　
泰國鼻通「微生物超標」！　馬來西亞下令全面禁售

▲▼泰國「Hong Thai天鵝牌草藥鼻通」。（圖／記者張方瑀攝）

▲泰國「Hong Thai天鵝牌草藥鼻通」部分批次驗出微生物超標。（圖／記者張方瑀攝）

記者王佩翊／綜合報導

泰國「Hong Thai天鵝牌草藥鼻通」近日被當地食品藥物管理局（FDA）點名「微生物超標」，恐引發感染風險。泰國FDA已發出公共衛生警告，要求民眾立即停止使用，而馬來西亞衛生部則宣布，該產品並未在大馬註冊申請，且涉及安全問題，因此下令全網下架，並禁止在線下通路販售。

根據《馬新社》報導，馬來西亞衛生部證實，「Hong Thai草藥鼻通第2配方」並未向藥品管制執法組（PBKD）申請註冊，因此任何在大馬的銷售行為都屬違法。

Hong Thai草藥鼻通在泰國被驗出含有有害細菌後，已在泰國下架。而馬來西亞衛生部也立即採取管控措施，要求各大電商平台展開篩查，並封鎖相關販賣鏈結，同時也持續監控並取締仍在販售該產品的商家。

馬來西亞衛生部指出，由於Hong Thai草藥鼻通在當地並未經註冊，因此銷售或持有都屬違法行為，已觸犯1984年藥物及化妝品管制條例第7（1）（a）條文，可依據1952年藥品銷售法令第12條文提出指控。如罪名成立，個人最高可被罰款2萬5000令吉（約新台幣18萬元）或3年以下監禁，公司則可被罰款5萬令吉（約新台幣37萬元）。

根據泰國FDA公告指出，Hong Thai草藥鼻通第2配方（註冊號G 309/62）在例行抽驗中被發現含有微生物污染，受污染的批次為Lot No.000332，製造日期2024年12月9日，有效期限至2027年12月8日，由曼谷邦派區（Bang Phai）的Hong Thai Panich公司生產。

 
關鍵字：

泰國馬來西亞草藥鼻通微生物安全問題

