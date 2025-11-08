新壽想多要2億分手費　許淑華呼籲：接受談好的價格符合社會期待

▲輝達創辦人黃仁勳出席台積電運動會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達執行長黃仁勳昨抵台，今（8日）上午出席台積電運動會活動。針對海外總部的進度，北市議員許淑華今透露，目前北市府與新壽最大的爭議點還是在利息的部分，台北市政府換算的利率是2.5%、新壽提的是3.7%，來回差距2億，「新壽一直說要提出一個很好的退讓機制，但顯然還是堅持想多要一些分手費」。她指出，最快應該在21日時，會有合意解約的金額出來。

針對北市府與輝達的溝通是否出問題？北市議員許淑華認為，「是呀，要是我是黃仁勳我也是這樣認為」，整個案子還沒拍板定案，對黃仁勳來說就是一個風險、一個尚未完成的事情。

許淑華說，黃仁勳心繫要趕快建立總部，但北市府跟新壽還在談分手費，目前爭議最大是在利息的部分，台北市政府換算的利率是2.5%，新壽提的是3.7%，來回差距2億。

「既然新壽說希望盡快合意解約、盡快定案，那為什麼要在利率上跟台北市政府爭執？」許淑華表示，可以的話，新壽應該趕快配合市政府，多給的8億就概括承受，不是現在又要再增加2億。

許淑華指出，據她了解，最快應該是11月21日的時候會有合意解約的金額出來，這件事情歹戲拖棚到現在，為什麽黃仁勳會不厭其煩地回應？最重要是，為什麼這事情搞這麼久搞不定？新壽一直說要提出一個很好的退讓機制，但顯然新壽還是堅持想多要一些分手費。

許淑華呼籲，還是盡量在11月底完成所有合意解約的程序，這才是最好的，「談好的價格就盡量符合社會期待，也不要讓黃仁勳總裁因為這分手費的因素，打消對台北市投資的念頭，大家都承擔不起」。

許淑華說，新壽盡快在這個月完成所有程序，接下來就等輝達把意向書送來，相信在12月底應該就可以完成簽約。