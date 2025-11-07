同地點再犯！日本公務員「偷拍裙底」遭民眾壓制　警一看手機傻眼

▲日籍男子佐佐木貴典二度因偷拍被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、閔文昱／台北報導

台北市中山商圈再度傳出裙底偷拍事件！昨（6）日下午5時13分，一名33歲日本岩手縣水產部官員佐佐木貴典（SASAKI TAKANORI）在大同區南京西路一帶，涉嫌以手機偷拍女子裙底風光，遭民眾當場發現壓制。警方獲報後趕抵現場，當場將人帶回派出所偵辦。

警方指出，當時一名年約20多歲、身穿短裙的女子走在騎樓下，佐佐木疑覬覦對方身影，將手機藏於皮包內尾隨偷拍。熱心民眾見其舉止可疑，立即上前制止，雙方一度發生拉扯，最後由壯漢出手壓制在地，並大喊報警。警方趕抵後，發現該名男子竟是先前同地點偷拍遭逮的日籍公務員。

▲佐佐木今年6月間就曾在同一地點偷拍女子。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方帶回派出所檢視佐佐木手機，果然發現被害女子的裙底影像，且相簿內還藏有多張其他女性的私密照片，懷疑其偷拍行為已持續多時。警方當場依《刑法》妨害性隱私罪現行犯逮捕，並移送士林地檢署偵辦，後續將清查其他潛在受害人。

據了解，佐佐木今年6月間以觀光名義來台旅遊，就曾在同一地點──中山捷運站手扶梯偷拍女子，被法院裁定收押。士林地院7月判處4個月徒刑、得易科罰金12萬元，日本岩手縣政府當時還公開道歉，強調將嚴懲。未料他交保後仍滯留台灣，5個月後又重施故技，再度被逮。

警方強調，將持續釐清佐佐木是否涉多起偷拍案件，並呼籲女性民眾外出時提高警覺，若發現可疑行為立即報警處理，避免成為偷拍受害者。