看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

北市萬華區華中橋在8日凌晨1時許，發生一起保母車翻車事故，一台載著五名男女的保母車，在行經華中橋要前往新店朋友家中休息時，因為駕駛查看導航恍神，導致整台車撞上分隔島翻覆，且車頭全毀，車上3男2女等5名乘客均有受傷，分別醫院進行救治，所幸最後並無大礙。