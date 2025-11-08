看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導
南投縣埔里鎮昨(7日)發生一起死亡車禍！一名看護於上午10點半騎電動三輪代步車，載著99歲陳黃姓阿嬤外出，與一輛休旅車發生碰撞，阿嬤當場失去呼吸心跳，送醫不治身亡。
據了解，該名看護於7日載著阿嬤去看病，回家時在三劦路和鐵山路口右轉，正好遇到對向一輛休旅車左轉，雙方發生撞擊，電動車被休旅車左前輪卡住，車子零件散落一地，阿嬤也摔落撞到頭部，送醫後不治身亡，詳細肇事原因有待檢警進一步調查。
▲休旅車和電動車相撞，電動車上阿嬤跌落身亡。(記者高堂堯翻攝)
