社會 社會焦點 保障人權

國3貨車追撞釀2死「遺體掛車頭」！2名死者身分曝光

▲盧男駕駛小貨車於國3竹崎路段追撞前方大貨車，盧楠與小貨車乘客都失去呼吸心跳送醫搶救不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲國道3號嚴重事故，2名死者身分曝光，2人是同事關係，均為某工程公司的員工。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者柯振中／綜合報導

國道3號南下291.3K處嘉義竹崎路段7日上午發生嚴重車禍，31歲盧姓男子10點20分駕駛小貨車，行經該路段時追撞前方大貨車，導致車頭完全撞爛，盧男、坐在副駕駛的菲籍移工傷重身亡，遺體垂掛在車頭，畫面怵目驚心。經查2人疑似是同事關係，均是某工程公司員工，至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

根據調查，盧男7日駕駛小貨車載著38歲的菲籍移工，上午10點20分行經該路段時，因不明原因撞上前方由40歲李男駕駛的大貨車。事故發生後，小貨車的車頭嚴重凹陷、毀損，不但擋風玻璃破裂，現場還散落許多工程用的物品，可見當時撞擊力道相當大。

由於受到嚴重衝擊，盧男失去呼吸心跳，整個人掛在車頭上，副駕的菲籍移工也當場失去意識。2人經過送醫，雙雙傷重不治。

後續根據調查，盧男、菲籍移工是同事關係，2人在某工程公司任職，案件發生的當下，正要把建材運送至工地，沒想到行經該路段時發生車禍。

警方到場後對大貨車李姓駕駛進行酒測，確認沒有酒駕的情事，後續會對盧男進行檢測。詳細事故發生原因為何，仍待後續釐清。

 
北市中山商圈再傳偷拍事件！　警一看手機傻眼
快訊／三重惡男持刀砍死姊姊！　檢方聲請羈押禁見
黃仁勳現身永康名店「爽嗑溫體牛」！粉絲嗨翻搶著要簽名
你家超過30年了嗎？政府砸50億救老屋　「老宅延壽」雙北先開

車禍國道3號嘉義盧男移工

