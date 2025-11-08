快訊／百萬保母車「華中橋」凌晨翻覆！　車頭全毀6傷

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區華中橋在8日凌晨1時許，發生一起保母車翻車事故，一台載著五名男女的保母車，在行經華中橋要前往新店朋友家中休息時，因為駕駛查看導航恍神，導致整台車撞上分隔島翻覆，且車頭全毀，車上3男2女等5名乘客均有受傷，分別醫院進行救治，所幸最後並無大礙。

警方調查，29歲的孫姓駕駛，開著要價百萬的保母車，行經北市華中橋上，準備載著36歲的吳姓男子等3男2女前往北市新店區的朋友家中休息，但是卻在途中，因為觀看導航，導致其分心，整台保母車直接撞上分隔島導致失控翻覆，警消獲悉後趕往現場救人。

▲駕駛用導航分神，導致百萬保母車翻覆華中橋。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，車上除了孫姓駕駛肢體多處擦挫傷之外，還有36歲的吳姓男子、24歲的曾姓女子以及29歲的姚姓女子，另外還有29歲的林姓男子、44歲的楊姓男子等5人，車子發生事故翻車，一干人等均有腰椎骨折、大腿骨折、頭部擦挫傷以及頸椎受傷、腦部出血、右腳踝骨折等狀況。

警方立刻將6人分送前往新北市雙和醫院、台大醫院進行急救，另外也通知相關單位進行道路清潔，警方也在現場維持秩序，並且通知拖吊車將整台車頭幾乎全毀的保母車移置安全地區，所幸車上6人均無生命危險，經過搶救後並無大礙。