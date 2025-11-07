前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯拉

▲恆春恆公路特斯拉事故，造成1死7傷。（圖／資料照）



記者柯振中／綜合報導

屏東縣恆春鎮恆公路6日發生死亡車禍，26歲李姓男子駕駛租來的特斯拉，行經該路段時衝撞等紅燈的水泥預拌車，又波及周圍的四貼機車，導致李男身亡及其餘7人受傷。事後家屬認屍時悲痛表示，李男從未駕駛過特斯拉，可能是不熟車輛釀禍。

根據調查，李男6日為了替前妻慶生，租了一輛特斯拉轎車，載著前妻、4歲的龍鳳胎兒女南下，怎料下午4點多行經恆春鎮的恆公路、草埔路口時，因不明原因追撞前方停等紅燈的水泥預拌車右後方。

發生撞擊以後，李男駕駛的車輛向右前方噴飛，又碰撞在草埔路停等紅燈、4貼載妻兒的33歲蔡姓騎士，接著又波及另一輛停等紅燈的自小客車。

▲恆春恆公路特斯拉事故，造成1死7傷。（圖／資料照）



李男受到嚴重衝擊，當場失去生命跡象，儘管被送往醫院搶救，當晚6點15分仍舊宣告不治。至於車上的前妻與一雙龍鳳胎兒女，則是受到輕傷、意識清醒。

停在草埔路遭波及的蔡姓騎士、33歲妻子則出現雙腿開放性骨折等傷勢，恐有截肢之虞，目前被轉送至長庚醫院治療。機車上的7歲、6歲小姊妹則是受到輕傷。

根據《三立新聞網》報導，家屬7日認屍時悲痛表示，李男平時會租車帶家人出遊，不過過去並未駕駛過特斯拉，可能是首次租用、不熟車況而釀禍。至於詳細案發原因則待後續釐清。