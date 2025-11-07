　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯拉

▲恆春恆公路特斯拉交通事故。（圖／資料照）

▲恆春恆公路特斯拉事故，造成1死7傷。（圖／資料照）

記者柯振中／綜合報導

屏東縣恆春鎮恆公路6日發生死亡車禍，26歲李姓男子駕駛租來的特斯拉，行經該路段時衝撞等紅燈的水泥預拌車，又波及周圍的四貼機車，導致李男身亡及其餘7人受傷。事後家屬認屍時悲痛表示，李男從未駕駛過特斯拉，可能是不熟車輛釀禍。

根據調查，李男6日為了替前妻慶生，租了一輛特斯拉轎車，載著前妻、4歲的龍鳳胎兒女南下，怎料下午4點多行經恆春鎮的恆公路、草埔路口時，因不明原因追撞前方停等紅燈的水泥預拌車右後方。

發生撞擊以後，李男駕駛的車輛向右前方噴飛，又碰撞在草埔路停等紅燈、4貼載妻兒的33歲蔡姓騎士，接著又波及另一輛停等紅燈的自小客車。

▲恆春恆公路特斯拉交通事故。（圖／資料照）

▲恆春恆公路特斯拉事故，造成1死7傷。（圖／資料照）

李男受到嚴重衝擊，當場失去生命跡象，儘管被送往醫院搶救，當晚6點15分仍舊宣告不治。至於車上的前妻與一雙龍鳳胎兒女，則是受到輕傷、意識清醒。

停在草埔路遭波及的蔡姓騎士、33歲妻子則出現雙腿開放性骨折等傷勢，恐有截肢之虞，目前被轉送至長庚醫院治療。機車上的7歲、6歲小姊妹則是受到輕傷。

根據《三立新聞網》報導，家屬7日認屍時悲痛表示，李男平時會租車帶家人出遊，不過過去並未駕駛過特斯拉，可能是首次租用、不熟車況而釀禍。至於詳細案發原因則待後續釐清。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝光
快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損
前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯
蘋果iPhone 18 Pro新技術曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國3貨車追撞釀2死「遺體掛車頭」！2名死者身分曝光

前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯拉

快訊／澎恰恰又為錢挨告！赴北檢偵訊2hrs　離去喊：不關我的事

檳榔攤掩護兄弟聯手製毒...女朋友也來幫忙　專賣8+9下場曝

5歲女童想找阿嬤獨自出門迷路　虎尾警溫柔守護助祖孫團圓

深化廉政教育！海巡北部分署推法治宣導　強化法紀與防詐意識

噁男公園強拉女清潔工逼口交...丟30元封口費　判決出爐

深夜撞車秒掉頭落跑！台中男掛假車牌被逮　家裡還有3塊

桃園南門市場大火攤商召開自救會　受損攤商拚明年春節前復業

16處曾發生輕鋼架天花板掉落　嘉義市國中小學驚人校安隱患曝

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

國3貨車追撞釀2死「遺體掛車頭」！2名死者身分曝光

前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯拉

快訊／澎恰恰又為錢挨告！赴北檢偵訊2hrs　離去喊：不關我的事

檳榔攤掩護兄弟聯手製毒...女朋友也來幫忙　專賣8+9下場曝

5歲女童想找阿嬤獨自出門迷路　虎尾警溫柔守護助祖孫團圓

深化廉政教育！海巡北部分署推法治宣導　強化法紀與防詐意識

噁男公園強拉女清潔工逼口交...丟30元封口費　判決出爐

深夜撞車秒掉頭落跑！台中男掛假車牌被逮　家裡還有3塊

桃園南門市場大火攤商召開自救會　受損攤商拚明年春節前復業

16處曾發生輕鋼架天花板掉落　嘉義市國中小學驚人校安隱患曝

國3貨車追撞釀2死「遺體掛車頭」！2名死者身分曝光

你家超過30年了嗎？政府砸50億救老屋　「老宅延壽」雙北先開跑

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯拉

凱蒂佩芮新歌認情變！ 　歌詞吐心聲「OK繃貼滿破碎的心」：曾說服自己你會改

谷關溫泉吊橋深呼吸　創意吶喊獲梨山限量茶包

喬科維奇雅典賽奪室內200勝　場中擊掌掀全場高潮

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

長庚醫院迎50週年！音樂人羅大佑創作全新院歌　捐千張黑膠唱片

立冬天熱吃補易上火！　改吃溫潤食材補氣又順口

【有種語言叫雙黃燈】後車暖心禮讓換車道 前車閃燈回謝

社會熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

即／國3小貨車追撞大貨車　2死1傷畫面曝

Andy遭提告2罪「感到相當心寒」　家寧媽未聲請再議不起訴確定

豪宅管委會通知檢方要查　太子集團藏豪車先衝君悅

父留鐵皮工廠改建大樓　補償金引爆殺機

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

即／太子集團「豪宅管家」30萬交保　北檢將提抗告

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

涉153次不當管教！彰化幼兒園女師求復職敗訴　暴行曝光

航空淫狼指侵學姐「摸到了」判決結果曝

更多熱門

相關新聞

貨車駕駛艙門沒關　大量啤酒甩落地面

貨車駕駛艙門沒關　大量啤酒甩落地面

台中市梧棲區今天（7日）上午發生交通事故，1輛載運酒類的大貨車行經台灣大道，左轉時貨艙門忽然敞開，車內大量罐裝啤酒掉落滿地，所幸未釀傷亡。警方指出，本案事發原因是王姓駕駛未將貨艙門上鎖，導致貨物散落，將依法開罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

山林治安零死角　警出擊緝獲1通緝犯

山林治安零死角　警出擊緝獲1通緝犯

恆春文化中心劇場館開幕　萬人牽手護古城

恆春文化中心劇場館開幕　萬人牽手護古城

馬斯克：特斯拉可能自建晶圓廠

馬斯克：特斯拉可能自建晶圓廠

關鍵字：

特斯拉恆春車禍交通事故家屬

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

錯過分流登記　財政部曝補救方式

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

才在台籃打1場　前NBA球星半獸人離隊

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面