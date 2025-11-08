14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！鳳凰颱風最新路徑曝

▲鳳凰颱風下午2時最新預測。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

中颱鳳凰持續增強，下周路徑北轉逼近台灣，不排除從中部登陸。根據最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次是台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成。

根據中央氣象署觀測，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方大約1千多公里海面上，持續向西北西移動，將增強為強烈颱風並登陸菲律賓呂宋島，登陸後受到地形影響，強度將減弱。鳳凰進入南海後，路徑北轉向北北東方向繞過南海進入台灣，氣象署預估下周一上午發布海警、下周二發布陸警。

氣象署指出，下周一、下周二颱風外圍環流開始影響台灣，下周三晚間到下周四清晨將登陸，颱風中心登陸地點以中部地區機率高，不過路徑仍有變動和調整可能。

根據下午2時最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，最高為澎湖縣68%，其次是台南市62%、金門縣61%，高雄市、嘉義縣59%，彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣56%，南投縣、台中市55%，苗栗縣52%，新竹市51%，新竹縣、恆春半島50%。

明顯變天將落在下周一，受颱風外圍環流以及東北季風影響，產生共伴效應，下周一迎風面基隆北海岸、宜花、大台北地區有局部大雨甚至豪雨，台東及恆春半島有短暫陣雨並有局部大雨，其他地區也有降雨的機率。

下周二北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有大雨或局部豪雨。下周三、下周四受颱風影響，中南部也有局部大雨或豪雨的機率。下周五颱風遠離，天氣好轉，環境轉為東北風影響，北部、東北部有降雨。

