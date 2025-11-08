中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝

▲1108鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

鳳凰颱風已升至中度，根據目前的預測路徑，預計最快在下週三晚間登陸台灣，氣象署同時也公布全台各縣市暴風圈侵襲機率，其中3縣市首當其衝、侵襲機率最高。

鳳凰颱風的中心目前位於鵝鑾鼻東南方約1760公里的海面上，正以每小時30公里的速度向西北西移動。颱風中心附近最大風速達每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風更達14級風，暴風半徑逐漸擴大至7級風200公里、10級風60公里，顯示影響範圍正持續增長。

▲鳳凰颱風暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象署）



根據氣象署公布的未來五天暴風圈侵台機率，高雄、台南及澎湖的風險最高，侵襲機率已達62%。屏東、嘉義、雲林等地區的侵襲機率也在55%到59%之間。此外，彰化、南投、金門，以及台中、台東等地也被列為高風險區域，提醒民眾多加注意風雨影響。

中央氣象署預報員蔡伊其指出，颱風進入南海後，預計會往北轉靠近台灣。儘管冷空氣及天氣條件可能使颱風強度減弱，但根據最新資料，鳳凰颱風仍可能登陸台灣。預估最快下週一就會發佈海上颱風警報，下週二則可能發佈陸上警報，週三或週四清晨可能登陸後迅速離台，屆時影響力最為明顯。