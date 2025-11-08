　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝

▲1108鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

鳳凰颱風已升至中度，根據目前的預測路徑，預計最快在下週三晚間登陸台灣，氣象署同時也公布全台各縣市暴風圈侵襲機率，其中3縣市首當其衝、侵襲機率最高。

鳳凰颱風的中心目前位於鵝鑾鼻東南方約1760公里的海面上，正以每小時30公里的速度向西北西移動。颱風中心附近最大風速達每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風更達14級風，暴風半徑逐漸擴大至7級風200公里、10級風60公里，顯示影響範圍正持續增長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鳳凰颱風暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象署）

▲鳳凰颱風暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象署）

根據氣象署公布的未來五天暴風圈侵台機率，高雄、台南及澎湖的風險最高，侵襲機率已達62%。屏東、嘉義、雲林等地區的侵襲機率也在55%到59%之間。此外，彰化、南投、金門，以及台中、台東等地也被列為高風險區域，提醒民眾多加注意風雨影響。

中央氣象署預報員蔡伊其指出，颱風進入南海後，預計會往北轉靠近台灣。儘管冷空氣及天氣條件可能使颱風強度減弱，但根據最新資料，鳳凰颱風仍可能登陸台灣。預估最快下週一就會發佈海上颱風警報，下週二則可能發佈陸上警報，週三或週四清晨可能登陸後迅速離台，屆時影響力最為明顯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝
王子偷吃粿粿沒錢賠　好友郭書瑤沒關心！原因曝光
美聯銀棒獎出爐！賈吉5年內4度獲獎　洋基奪「年度最佳進攻球隊
高雄女「沒掛號衝診間」！問病情遭拒還惱羞：有這麼缺錢？
北捷踹嬤Fumi阿姨重現「名場面」　這次不拿三宅一生
快訊／東京電車鐵軌今早起火爆炸　影片曝光
快訊／百萬保母車「華中橋」凌晨翻覆！　車頭全毀6傷
台灣3:1擊敗中國！　U16女排亞錦賽爭隊史首冠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

旅日「出發前2天」女伴交男友放鳥！　達人2建議

日本熊害13死！網友疑惑「台灣為何沒熊害」　真實狀況曝光

王子偷吃粿粿二度道歉仍想和解　廣告小妹：可能證據很恐怖

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對IG：衛浴設備相同

北捷踹嬤Fumi阿姨重現「名場面」　這次不拿三宅一生

雪碧曾仲介女模赴新馬　群組訊息被翻出「花場保底6萬元」

12強紀錄片《冠軍之路》預告片藏小彩蛋　球迷看到泛淚

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

「海鷗」颱風強襲菲律賓！　「增至188死」近40萬人被迫撤離

中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

旅日「出發前2天」女伴交男友放鳥！　達人2建議

日本熊害13死！網友疑惑「台灣為何沒熊害」　真實狀況曝光

王子偷吃粿粿二度道歉仍想和解　廣告小妹：可能證據很恐怖

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對IG：衛浴設備相同

北捷踹嬤Fumi阿姨重現「名場面」　這次不拿三宅一生

雪碧曾仲介女模赴新馬　群組訊息被翻出「花場保底6萬元」

12強紀錄片《冠軍之路》預告片藏小彩蛋　球迷看到泛淚

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

美國怕了！五角大廈研擬「簡化」武器採購流程　應對全球威脅

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世　：我們永遠愛妳

「不適合結婚」的3種人！沒準備好相愛　容易在婚姻裡崩潰

峮峮哭了！《冠軍之路》曝啦啦隊「自費飛東京」應援　激動落淚畫面全拍下

中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

美聯銀棒獎出爐！賈吉5年內第4度獲獎　洋基奪「年度最佳進攻球隊」

毒販騎車狂逃！雲林警海巡「偵防車封路」　30秒逮人神勇畫面曝

神偷30秒順手偷包！女賊大膽行竊揚長而去　受害者全家沒人發現

旅日「出發前2天」女伴交男友放鳥！　達人2建議

趁女友窗邊吃瓜 男友「背後偷吃」XD

生活熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

雪碧曾仲介女模赴新馬　群組訊息曝光

俗諺「立冬暖冬天冷」　氣象署解析：有一句有可信度

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

北捷踹嬤Fumi阿姨重現「名場面」

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

海關人員涉性騷空姐！關務署震怒

更多熱門

相關新聞

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

鳳凰颱風持續增強，民間天氣愛好粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，鳳凰颱風預計週三晚間可能從台灣西南部登陸，「南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。」

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰升級中度颱風！　登陸時間曝光

鳳凰升級中度颱風！　登陸時間曝光

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

關鍵字：

鳳凰颱風

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面