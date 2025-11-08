鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

▲1108鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今天秋老虎發威！各地高溫都33度以上。鳳凰颱風今天清晨升級為中度颱風，下週二、三(11、12日)慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」。由於鳳凰颱風進入南海北轉過程中受到3因素影響，強度減弱也造成模擬路徑更加分歧，所以目前未來路徑、強度都還有很大變數。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(8、9日)兩天「秋老虎」再現，各地天氣晴朗，為白天熱(各地區最高氣溫皆達33度以上)、早晚涼的天氣，北海岸及東半部偶有局部零星飄雨的機率。今日各地區氣溫為：北部21至33度、中部20至34度、南部22至35度、東部21至33度。



下週一(10日)鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三(11、12日)慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察。下週四(13日)白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。下週五(14日)西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。

▲歐洲模式分析，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑(細線)則顯示，鳳凰北轉、各別模擬路徑更加分散。（圖／洩天機教室）

最新(7日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑(細線)則顯示，鳳凰北轉過程，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入而逐漸減弱，但也因為各別模擬強度減弱的幅度有差異，模擬路徑也更加分散(左圖)。最新(7日20時)美國(GEFS)系集模式模擬更顯示，其各別模擬強度減弱的幅度比歐洲模式還大，模擬路徑(細線)也更加混亂，使得系集平均路徑(粗黑線)甚至轉往西南遠離(右圖)。

最新(8日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在受到呂宋島破壞之前(9日2時)已增強至強烈颱風(51米/秒)，登陸呂宋島後、進入台灣西南方海面，逐漸北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在其威脅台灣期間、發生「暴風及大量降雨」的機率仍很高；尤其路徑、強度皆還有很大變數，需持續觀察。