鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

▲1108鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

鳳凰颱風持續增強，民間天氣愛好粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，鳳凰颱風預計週三晚間可能從台灣西南部登陸，「南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。」

根據颱風論壇的分析，鳳凰颱風目前正加速增強，預計在抵達菲律賓前達到最強狀態，成為強烈颱風。雖然穿越菲律賓後會有所減弱，但進入南海後可能短暫重整，再度增強。不過隨著逐漸靠近台灣，因環境因素影響，強度預估會再度走弱。颱風的減弱速度將影響其侵台的強度，登陸台灣時可能是輕度颱風，也可能接近中度颱風。

颱風論壇提醒，週一、二期間北部與東部將面臨颱風及東北季風共同影響，迎風面降雨恐更激烈，甚至週日晚上就可能開始下雨。共伴效應加劇下，部分地區可能出現持續性豪雨，需提高警戒。此外，颱風結構廣大，週三晚間登陸西南部的可能性高，但確切登陸點仍需觀察週一、二的路徑轉向情況。

針對西南部地區，颱風論壇特別提出警告，雖然颱風強度在接近台灣時可能逐漸減弱，但該區域屬危險半圈，風場範圍廣泛，加上模式預測對減弱速度仍有分歧，影響不容小覷。主要風雨時間集中在週二晚至週四凌晨，西南部民眾須以最高規格準備防範，避免災害威脅。