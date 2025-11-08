王子偷吃粿粿二度道歉仍想和解　廣告小妹：可能證據很恐怖

記者黃翊婷／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）被范姜彥豐指控跟粿粿發生婚外情，日前二度發布聲明道歉，被認為可能是為了和解。對此，網紅「廣告小妹」表示，她對於王子的道歉聲明感到挺意外，內容沒有推託和藉口，「現在都爆成這樣了還願意繼續談和解金，要嘛對方手上證據很恐怖不可曝光，要嘛王子受高人指點打感人牌。」

▲粿粿被丈夫范姜彥豐指控出軌王子邱勝翊。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

范姜彥豐日前拍片控訴妻子粿粿出軌，對象是王子邱勝翊，引發社會大眾關注。後來粿粿、王子先後做出回應，王子甚至二度發表聲明道歉，強調會誠實面對，並積極解決，但也希望大眾不要再傳播不實謠言。

網紅「廣告小妹」在臉書發文中提到，她對於王子的道歉聲明感到很意外，內容沒有推託和藉口，「現在都爆成這樣了還願意繼續談和解金，要嘛對方手上證據很恐怖不可曝光，要嘛王子受高人指點打感人牌。」不過，她也真心希望當事人們能盡快達成和解，早日回到生活正軌。

此外，對於王子的道歉聲明，「法老王」王至德律師也曾在臉書發文分析，直言王子的第二篇道歉聲明，其中賣慘、分期跟道歉，其實都是和解常見的場景。