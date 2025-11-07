陳柏惟嗆「認祖歸宗是落後」！網挖他拜陳氏宗祠影片：肥料在說話

▲政治評論員、前立委3Q陳柏惟。（圖／《豈有此呂》）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前訪陸並拜訪賴氏宗親會稱「幫賴清德尋根」，前立委陳柏惟5日痛批，用血緣認祖歸宗這是落後國家的行為，「落葉歸根的都是肥料」，此說法一出瞬間引發爭議。對此，有網友也挖出陳柏惟過去曾到金門陳氏宗祠參拜的畫面，開酸「所以現在是肥料在說話？」

回顧事件起因，網紅「館長」陳之漢赴中國拜訪賴氏宗親會，稱是幫總統賴清德尋根。陳柏惟在節目《立院榮譽顧問》中痛批「凡是穿衣服的人類都不會用血緣分國家」，更諷刺若英國設「Michael宗祠」，那「Michael Jordan、Michael Jackson」是不是都得回英國祭拜？

▲陳柏惟過往參拜陳氏宗祠畫面被挖出。（圖／翻攝自Facebook）

此番言論隨即引發網友與藍營人士圍剿。國民黨立委徐巧芯嘲諷，「他們的姓是Jordan跟Jackson，不是Michael」，質疑陳柏惟「沒有專業、只會鬧笑話」，並譏諷「難怪是台灣唯一被罷免的立委」。網友也留言狂酸「英文不好還硬講」、「Michael祠笑死人」，掀起一波嘲諷潮。

此外，有網友翻出他2019年參選立委時，曾在臉書發文表示造訪金門並「特別安排去陳氏宗祠祭拜」。影片中他拿香拜祖，宗族長輩還向祖先祈求「保佑柏惟高票當選」。如今他批評他人「認祖歸宗落後」，被網友形容是「親手打臉自己」、「翻車速度驚人」。

對於外界批評，陳柏惟發文反擊，稱「實話總是傷人，讓你只好轉移焦點的肥料們」，並強調自己言論是針對「用血緣決定國籍的落後觀念」，而非反對文化傳承。他也重申「落葉歸根的都是肥料，落地生根的才是希望和種子」，呼籲台灣應以文化共榮取代血緣崇拜。